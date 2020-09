O fechamento da Arteloja na Casa de Cultura Mario Quintana

Na pandemia, o comércio cultural fecha as portas e passa a ser online

A Arteloja da Casa de Cultura Mario Quintana, deixa o espaço no térreo do Centro Cultural e passa a ser virtual. Uma tendência, pois estamos em um processo mundial de recolhimento do varejo físico, devido a pandemia do Covid-19 e também ao crescimento do e-commerce.

Em 10 anos de funcionamento, a Arteloja incentivou o turismo cultural e ofereceu vitrine para artistas e designers gaúchos. Com o tempo, o espaço se firmou como ponto de encontro da comunidade artística local.

Entre as realizações da loja durante este tempo, estão: o Selo de “Loja Sustentável” (CDL), por fomentar boas práticas de sustentabilidade; a produção de eventos culturais mensais no saguão da loja e, como incentivadora, apresentou ao Diretor os produtores de Mercado Vintage, Feira do Vinil e o Mercado das Pulgas, que entraram para o calendário anual da Casa de Cultura. Na Copa 2014, foi criado um POINT (Ponto de Orientação e Informação Turística), em parceria com a Secretaria de Turismo-SMTUR da Prefeitura de Porto Alegre, disponibilizando material turístico impresso. Também fez lançamentos de livros, CDs, produtos institucionais e tantas outras coisas que marcaram sua história.

Em março deste ano, a Casa de Cultura Mario Quintana foi fechada através do Decreto Estadual 55.154/2020, contra a disseminação do Covid-19. E depois teve problemas relativos ao PCCI (PPCI Plano de prevenção e controle de incêndio), iniciando a reforma.

"A Associação dos Amigos da CCMQ passou a cobrar o aluguel da loja em setembro, mas devido a realidade dos fatos e diante da dificuldade de honrar nossos compromissos com aluguel e fornecedores, em virtude do total fechamento da CCMQ e a consequente ausência de público e clientes, não nos restou outra alternativa a não ser o fechamento do ponto físico. Resolvemos então, entregar o ponto e cancelar o Contrato de Cessão de Direitos do espaço, sob minha responsabilidade", conta Luciana Pinto, a responsável pela loja.

A migração para o mercado online foi a alternativa encontrada, para se adaptar a esta nova realidade que continuará atendendo online, com produtos diferenciados e autorais pelas redes sociais.