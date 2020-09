Reabertura gradual

A ampliação de abertura do comércio e restaurantes em Porto Alegre permitiu à empresária Jaqueline Meneghetti a oportunidade de lançar a opção do almoço diário no Dionisia Vinhobar, rigorosamente dentro das normas dos decretos de saúde vigentes. A casa passou a abrir de segunda a sexta-feira, das 11h30min às 17h. O cardápio contempla cinco opções, uma para cada dia da semana, com refeições mais rápidas, compostas de entrada, prato principal e sobremesa. O charme da casa na Padre Chagas continua sendo as 16 máquinas que servem vinho em 64 torneiras, e que também estão disponíveis neste retorno.

Diário da pandemia

No próximo dia 14 de setembro, a empresária Beatriz Dreher Giovannini, em parceria com Marilene Guerra, lança o projeto Pontos de Afeto, beneficiando a entidade Abraça Aí, que atende a 260 crianças em situação de risco, em Bento Gonçalves. A ideia resgata antigos pontos de crochê que compõem almofadas que estarão à venda em breve.

As duplas Geison Mendes e Tiago Quevedo, Pedro Corrêa e Felipe Brito e Ricardo Paranhos e Rodolfo Streibel, integrantes da flotilha de 470 do Veleiros do Sul, retornaram de treinamento em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Geison Mendes e Tiago Quevedo seguem treinando em Porto Alegre enquanto as duplas Ricardo e Rodolfo e Pedro e Felipe já estão em Ilhabela, onde permanecem até a Copa Brasil de Vela, adiada para o início de dezembro.

Sabor em casa

Só de olhar as postagens de Eleonora Rizzo no Instagram já dá água na boca e atiça a memória dos inesquecíveis nhoques e demais pratos que eram servidos no seu restaurante Al Dente, que hoje funciona apenas por telentrega. Na passagem do Dia do Nhoque, mais uma vez essas memórias foram reavivadas, só que agora é possível receber em casa as ótimas opções de pratos oferecidos pelas irmãs Ana e Eleonora Rizzo. Encomendas através do telefone 51- 99388.7138. Instagram @eleonoramariarizzo.

Playlist