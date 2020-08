A arte da fotografia

O menino que colecionava "tesouros" recolhidos da natureza como folhas secas, ninhos, pedras, penas, entre outros achados, amadureceu e estes objetos acabaram se tornando motivo de suas descobertas como artista e inspiração para suas fotos que circulam pelas galerias de arte e redes sociais. Clayton Ferreira, fotógrafo e professor, que também é formado em Biologia, tem mestrado e pós-doutorado em Zoologia e Conservação de Espécies, encontrou o seu nicho ao retratar um universo guardado em suas memórias e experiências de infância, todas ligadas aos diferentes ciclos da natureza. Hoje, essa compreensão reflete muito do que o menino trouxe para a vida profissional em fotografias que são trabalhadas artisticamente e podem ser vistas em exposições, mostras virtuais e em seu Instagram. Clayton participa do Coletivo Studio Jardim, ao lado de artistas, gravadores e desenhistas, que mantêm um diálogo com biólogos semanalmente através do Zoom, trocando experiências e ideias sobre suas pesquisas e criações. O grupo, que já produziu duas exposições no Jardim Botânico, de Porto Alegre, está preparando mais uma mostra ainda sem previsão de abertura. Difícil definir o trabalho do biólogo-fotógrafo-artista-pesquisador. É preciso estar em sintonia com a natureza e ajustar o foco para a infinidade de significados que suas obras nos sugerem. Confira mais no Instagram @claytonferreiraart.

Diário da pandemia

Esfihas de palmito do Monte Líbano

O Grêmio Náutico União está disponibilizando, desde segunda-feira, aulas de esgrima, ginástica artística, natação e tênis, atendendo as normas de higienização e segurança. Na sede Moinhos de Vento serão disponibilizadas aulas de esgrima, ginástica artística e natação, enquanto que o tênis será nas sedes Alto Petrópolis e União Petrópole.

O restaurante Monte Líbano, situado na Sociedade Libanesa, tem sido uma ótima pedida para o almoço durante a semana com o tradicional cardápio da melhor culinária libanesa preparada com receitas de família de Afif Anis El Kik, Nadim El Kik e Cássio Jesus El Kik. De quebra, se pode almoçar com a bela vista dos jardins do clube e área das piscinas. Em tempos de pandemia e cuidados especiais como a manutenção de distância entre as mesas, o almoço ao ar livre é mais saudável ainda.

Playlist

jorge amado, uma biografia - créd Todavia

