Culinária libanesa em destaque

O restaurante Monte Líbano, situado na Sociedade Libanesa, tem sido uma ótima pedida para o almoço durante a semana com o tradicional cardápio da melhor culinária libanesa preparada com receitas de família de Afif Anis El Kik, Nadim El Kik e Cássio Jesus El Kik que supervisionam de perto o preparo dos pratos mantendo a reconhecida qualidade de tudo o que é servido. De quebra, ainda se pode almoçar com a bela vista dos jardins do clube e da área das piscinas. Em tempos de pandemia e cuidados especiais como a manutenção de distância entre as mesas, o almoço ao ar livre é mais saudável ainda. Para facilitar, a casa está operando com serviço de delivery e take away, de segunda a segunda, das 11h30min as 22h, com pedidos através dos telefones (51) 3328-7867 985156966. Para quem não sabe, a Sociedade Libanesa fica na Rua Barão do Rio Grande, 10. Vale a pena conferir!