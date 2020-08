Mantendo a saúde e a forma

Com as academias fechadas ou funcionando com restrições, a solução para manter a saúde e o condicionamento físico tem sido as aulas virtuais e programas específicos criados por professores e personal trainers. Fernando Dêntice, professor de Educação Física e personal atuando em Porto Alegre, vem adaptando seu trabalho também presencialmente com seus alunos. No abre e fecha das academias, a orientação particular foi a saída encontrada por Fernando para manter seus treinos, oferecendo uma planilha planejada para cada um, compartilhando o treino por WhatsApp e monitorando, na medida do possível, as aulas virtuais. A preocupação em manter a massa muscular que é perdida rapidamente com as interrupções dos treinos, os alongamentos e a parte aeróbica são os principais itens destacados pelo personal. Ele salienta que a bicicleta tem sido uma boa opção para manter a parte aeróbica em dia, assim como as caminhadas e as corridas.

A falta de constância nos exercícios afeta a manutenção da saúde do corpo. A parte muscular é a mais sacrificada e os problemas se refletem na função cardíaca. A osteopenia, ou seja, a perda da densidade óssea nos processos de envelhecimento, piora ainda mais com a interrupção dos treinos. Atualmente, o personal trainer tem atendido presencialmente orientando caminhadas, exercícios e condicionamentos, uilizando praças e espaços externos dos condomínios. "É uma nova etapa que se somou aos treinos virtuais." Para Fernando o aluno não pode ficar largado, ele tem que ter uma conversa inicial, o assessoramento presencial, a confecção de sua planilha e a correção dos treinos. E recomenda pelo menos meia hora de exercícios dia sim, dia não, seja em casa, com pesos adaptados, ou nas atividades aeróbicas externas. E dá a dica de usar quilos de alimentos, garrafas de água e bombonas de cinco litros para a substituição dos aparelhos da academia.

Diário da pandemia

Atletas do União, Alexandre Finco, Fernando Ponte e Viviane Jungblut, e o treinador Christiano Klaser estão em Portugal para participar da Missão Europa, promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O grupo permanecerá todo o mês de agosto no Centro de Treinamento de Rio Maior, e participará de uma competição em Algarve reunindo nadadores do Brasil, Portugal e Espanha. Luís Porto e Vitória Guerra, ginastas do clube, estão em Portugal, em Sangalhos, também participando de treinamento especial.

A passagem do aniversário de 153 anos da Sogipa, neste sábado dia 15, será comemorada de maneira virtual, com a opção de poder encomendar a ceia do Buffet Bettino para ser degustada em casa e ainda acompanhar show da banda Motherfunck, às 20h30min.

As academias do GNU reabriram nesta quarta-feira que passou, com a mesma proposta de distanciamento que vigorou em maio, quando abriu pela primeira vez. Assim, os horários marcados anteriormente pelos associados voltam a valer durante a semana.

