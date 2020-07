Flashes da vida alheia

A bordo de seu táxi desfilam as mais bizarras histórias envolvendo tipos comuns ou exóticos, em situações que representam pequenos flashes da vida real. Com a mesma intensidade com que Mauro Castro circula por Porto Alegre, são registradas histórias de passageiros e casos testemunhados do volante de seu táxi. Os contos tragicômicos que se tornaram famosos nas quatro edições do Taxitramas e pelo Facebook, estão prestes a ganhar um novo capítulo. Com a pandemia, o taxista viu seu trabalho nas ruas diminuir e aproveitou a deixa para trabalhar em seu quinto livro. A oportunidade está permitindo que o autor faça sua própria edição e diagramação para lançar em breve um e-Book pela Amazon. O conteúdo seguirá a temática que tanto sucesso faz entre seus passageiros e leitores. Casos cômicos ou emocionantes, narrando o dia a dia da cidade, acrescidos de sua facilidade para contar histórias. Como a que ouviu de um colega de ponto sobre um homem traído pela esposa e pega em flagrante, a quem ele chamou de Beto Gordo e, que depois de publicada, foi procurado por alguém tirando satisfações, pois, a identidade e a história eram as mesmas. Mauro lembra que aceita parcerias com empresas e apoiadores para a impressão do novo livro e salienta que, assim que for possível, deseja fazer uma noite de autógrafos para o lançamento do livro físico em uma grande festa.

Diário da pandemia

A Sogipa já alcançou mais de 55 mil visualizações de suas aulas de fitness e condicionamento físico no YouTube e Instagram desde o começo da pandemia. O Sogipa em Casa Ao Vivo disponibiliza quatro lives diárias com exercícios que permanecem gravados no site da Sogipa. A plataforma conta ainda com athletic training, ginástica localizada e circuito funcional, além de vídeos treinos dedicados aos atletas. Para quem está em home office e estudos remotos, há aulas de pilates e de alongamento para auxiliar na postura.

Impossibilitado de realizar um de seus mais representativos eventos, o Echefs, o Imama/RS adaptou a ideia para o mundo virtual e está realizando lives com alguns dos chefs que costumam colaborar com a Causa Rosa. Esta semana tiveram início as lives Na Cozinha com o Imama, em comemoração aos 27 anos da instituição. Agora, os chefs ensinarão suas receitas via web, pelo Instagram @imama.poa.rs. E, durante os encontros, marcas parceiras doarão parte da renda dos produtos vendidos ao Imama/RS.

Playlist

Espetáculo terá homenagem a João Gilberto, falecido recentemente

/ARI VERSIANI/AFP/JC