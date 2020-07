Parceria com a natureza

Desde os 10 anos de idade, o artista plástico e escultor gaúcho Itelvino Jahn resgata da natureza formas que o inspirem a criar seu trabalho. Garimpando a matéria prima entre quedas e descartes de troncos de árvores, galhos e raízes, o escultor que vive em um sítio isolado no interior de Montenegro, só foi descobrir Frans Kracjberg e sua arte orgânica muito tempo depois de estar lidando com as formas da natureza. Até então, achava que era só uma excentricidade sua, mas quando o conheceu viu ali o seu norte, a trajetória de sua escultura. Seu trabalho parte da observação e de sua relação com o material, tratando, polindo, pintando, como forma de resgate e perpetuação do que um dia foi tão importante como uma árvore. Trabalhando em mais de uma peça no mesmo dia, Jahn confessa que vai descobrindo ao longo do tempo o significado de cada uma. O artista procura não nomear seus trabalhos. "Não quero interferir no olhar das pessoas, deixo que cada um fique livre para gostar e interpretar, para sentir."

A Galeria Tina Zappoli está antecipando sua tradicional Ação de Natal, em função da pandemia, através de uma rifa de R$ 50,00 cada número, em benefício do Educandário São João Batista. A ação Corre, Noel! Corre! conta com doações de 9 obras de grandes artistas nacionais que vão de Iberê Camargo a Itelvino Jahn, cujo sorteio será no dia 30 de julho. Contato e colaborações através do WhatsApp (51) 99205-3595 ou nas redes sociais da Galeria Tina Zappoli.

Enquanto o meio artístico não decola com novas produções e apresentações limitadas aos drive-ins, a atriz Andréia Horta foi confirmada no papel de Maria Thereza Goulart no filme baseado na obra de Wagner William, Uma mulher vestida de silêncio, que será produzido por Fernando Muniz e dirigido por Susanna Lira.

Gustavo Bing, que se notabilizou pela interpretação do ícone da música norte-americana, Frank Sinatra, volta a cartaz com o seu Sinatra 1915 Tibute, no sábado, dia 25, às 21h30min, no Drive In Air Festival, no Estacionamento P4 do Aeroporto. O ingresso e valido por sessão e por carro, sendo permitido até 4 pessoas do mesmo convívio.

