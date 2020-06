Após divulgar um vídeo na internet se colocando à disposição para auxiliar na orientação do trabalho de novos profissionais de moda, o estilista mineiro radicado em São Paulo Mário Queiroz recebeu inscrições do Brasil e de Portugal e selecionou os 19 melhores projetos para apresentar seu método de criação gratuitamente. Assim, aproveitando a pandemia, foi proposto o desafio de criação de um projeto de coleção voltada a um futuro próximo, pós-Covid-19, que foi monitorado a distância pelo designer entre 1º de maio e 10 de junho. Em 40 dias, os novos designers apresentaram suas ideias de coleções com sete looks, e o resultado pode ser considerado como um painel da nova moda dentro do contexto atual. Mário aponta que muitas das propostas estão voltadas para todos os gêneros, e há uma preocupação em novas formas e volumes, mostrando o desejo de um corpo fora do padrão de beleza estabelecido. Todo o acompanhamento foi digital, confirmando também um novo rumo para os trabalhos no futuro. Criadores de Fortaleza, Caxias do Sul, São Paulo, Goiânia, Tubarão, Brasília, Florianópolis, Salvador e Lisboa estão entre os designers selecionados.





Entre os vídeos que estão disponíveis para visualização no blog da coluna, a trajetória da ex-primeira dama Maria Thereza Fontella Goulart é o destaque da semana no canal do Jornal do Comércio no YouTube. Confira.

Obra de Fernando Baril retratando Paulo Gasparotto

