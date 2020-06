Na semana em que foi anunciada mais uma etapa de melhoramentos aos acessos à região de São Miguel das Missões, não só às ruínas, mas ao sítio arqueológico que inclui a Fonte Missioneira e o Museu das Missões, vale lembrar deste que é um dos mais atraentes pontos turísticos do Rio Grande do Sul. Foram anunciadas melhorias na pavimentação das vias, na sinalização, no paisagismo, nas áreas de lazer e nas ciclovias de acesso aos pontos turísticos das Missões Jesuíticas, em São Miguel. Assim que for possível novamente sair para viajar, este deverá ser um dos principais destinos, pela magnitude de suas obras e pelo valor histórico das reduções jesuíticas dos Sete Povos das Missões.

Ninguém na rua



ADRIANA CALCANHOTTO/REPRODUÇÃO/JC

A cantora Adriana Calcanhotto, radicada no Rio de Janeiro, aproveitou o confinamento para compor um novo trabalho, inspirada pela situação de solidão e isolamento e de suas observações sobre o momento delicado em que estamos vivendo. Em Só, Adriana comprova que é possível sambar, dançar funk, viajar, rever o passado, falar de amor e sonhos vendo a vida da poltrona da janela. Este é o seu 12º álbum de estúdio e foi produzido por Arthur Nogueira, com nove composições inéditas, gravadas durante a pandemia de Covid-19, sem sair de casa.



Lives

Para comemorar o Dia dos Namorados, Andrea Prestes irá promover uma live, nesta sexta-feira, às 18h, no Instagram @caminhospelomundo com um casal de peregrinos-namorados que já percorreu o Caminho Português Central juntos. Magnus e Marilda conversam sobre amor & viagens com Andrea, especialista no assunto dos caminhos.

Abertura

O Dionisia VinhoBar e Restaurante está reabrindo com cardápio dedicado aos namorados. Nesta sexta-feira, dia 12, serão oferecidos pratos especiais e sobremesas para o jantar dos casais, no espaço que está reorganizado, em mesas devidamente afastadas e com cuidados redobrados. Para esta noite de 12 de junho, o Dionisia está funcionando com reservas pelas redes sociais.

Playlist

PAN Erico Verissimo cred Leonid Streliaev

/LEONID STRELIAEV/DIVULGAÇÃO/JC