Olha Só: Viaduto da Borges terá exibição de filmes ao ar livre

O Olha Só no Finde já está no ar com o roteiro da programação de lazer e cultura para o fim de semana que começa nesta sexta-feira (6). Confere aí.

Através da Iris, espetáculo solo com a grande dama do teatro Nathalia Timberg, que retorna ao Theatro São Pedro para três apresentações neste fim de semana.

O cantor Diogo Nogueira, um dos maiores nomes do samba, sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna, nesta sexta-feira (6), com o show de lançamento do álbum Diogo Nogueira Ao Vivo em Porto Alegre.

No domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a escadaria do viaduto da Borges, um dos ícones da arquitetura da Capital, vai se transformar em palco de cinema, a partir das 19h, dentro do Cine Escadaria, que chega à quarta edição, com a Curadoria do Cinema Independente (Lora) e programação assinada pela Aliança Francesa de Porto Alegre.

Serão exibidos três curtas-metragens franceses dirigidos por mulheres: Pleno Oeste (Plein Ouest – Alice Douard, 2019), Pelo Menos (Pile Poil - Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller, 2018) e Ralha Criançada (Gronde marmaille - Clémentine Carrié, 2018).

Outro grande show do fim de semana tem a dupla Seu Jorge e Daniel Jobim, interpretando clássicos de Tom Jobim, no Teatro do Bourbon Country, sábado e domingo.

O pôr-do-sol do Guaíba será o cenário da apresentação do músico paulista Paulo Neto, no sábado (7), às 18h, em frente à Fundação Iberê Camargo. No repertório, samba, blues, rock, funk e pop. Com entrada franca.

