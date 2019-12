Nei Lisboa e até surfe em Porto Alegre estão na agenda de lazer no finde

O fim de semana está aí e você já pode se programar para as atrações culturais e de lazer na cidade, com as dicas da sessão Olha Só no Finde. O vídeo para os canais do YouTube e redes sociais traz as chamadas direto do Parque da Redenção que passa por mudanças.

O grande cantor e compositor Nei Lisboa apresenta o show As Palavras, no Centro Histórico Cultural Santa Casa neste sábado (7), às 20h.

Nesta sexta (6) e sábado, tem o encerramento da V Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres, com o espetáculo de circo Corpo Inquieto, com entrada franca.

Feliz Aniversário é a estreia cinematográfica da semana trazendo a diva francesa Catherine Deneuve de volta em um filme envolvendo problemas familiares.

Os Dois Papas também está estreando e conta com um elenco de estrelas como Anthony Hopkins e Jonathan Pryce sobre um momento decisivo na igreja católica.

Para quem curtir esporte, o Festival de Surf de Porto Alegre – 2ª Etapa do Circuito Gaúcho de Wakesurf, será na Wakepoint, na Ilha dos Marinheiros, neste domingo (8), em Porto Alegre.

Bom, você já sabe, para conferir estas e outras sugestões culturais, entra no nosso site e programa o teu fim de semana. Boa diversão.