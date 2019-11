Festa tropical

A Associação Leopoldina Juvenil teve o encerramento de sua temporada social, no sábado que passou, com a Tropical ALJ Party, no Salão Leopoldina, decorado com grandes lounges. Bananeiras e coqueiros, muitos verdes e folhagens deram um clima tropical à noite, que abriu com o músico Axel Antunes ao violão e seguiu com o DJ Fofão na sonorização da festa. A Tropical Gaby Ferreira & Banda Polainas relembraram clássicos do pop rock nacional dos anos 1980.

Libanesa

Kalil Sehbe Neto assumirá a presidência da Sociedade Libanesa, no próximo sábado, dia 30 de novembro, durante o Jantar Dançante da Comenda do Sheik. Junto com Kalil, assumem Nelson Mussale, como 1º vice-presidente; Claudio Selaimen Satte, como 2º vice-presidente; Luiz Fernando Zachia, como 1º presidente do Conselho Deliberativo; e Amir Selaimen da Costa, como vice-presidente do Conselho Deliberativo.

Agenda