Baltoro, cigar bar e lounge

Acaba de inaugurar em Porto Alegre um novo espaço dedicado aos amantes dos charutos: o Baltoro, misto de bar e cigar lounge, chega embalado pelo sucesso da empreitada no Pátio Batel, em Curitiba. Ambos os projetos têm assinatura de Juliana Bassani Lamachia, arquiteta renomada, do Estúdio Obra Prima, com trabalhos no Brasil, Uruguai e Argentina. Com a mesma escada helicoidal que serve de decoração e circulação na primeira operação na capital paranaense, o Baltoro gaúcho tem decoração em madeira clara com estantes altas em que os charutos cubanos e seus acessórios dominam todos os espaços.

Espaço fica localizado no Pátio 24, no bairro Moinhos de Vento. Foto Ivan Mattos/Especial/JC

Um grande balcão e serviço de bar com preparo de drinques especiais e dois lounges fechados para as baforadas, com isolamento perfeito complementam o novo Baltoro que contou com a presença de conhecidos charuteiros em sua noite de inauguração. Na direção da operação está Fabiano Ecco, trazendo suas expertises em serviços de excelência do Baretto Fasano, para o Pátio 24, em Porto Alegre.

