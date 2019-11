Estilo de vida

Responsável por trazer para o Brasil a atividade de personal trainer, ainda nos anos 1980, Carla Lubisco é uma especialista em tudo que signifique mudança de hábitos, vida saudável e atividades físicas personalizadas. Trabalhando e se renovando há mais de 40 anos, Carla acaba de lançar um livro no qual conta como viver bem e com saúde, de uma forma simples e inspirada, o Vida Simples, Saudável e Feliz, em que busca o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Ninguém melhor do que ela para simbolizar e inspirar a nova coluna que pretende destacar também estilos de vida mais saudáveis ao alcance de todos. Além do livro, Carla também é fundadora e CEO da Carla Lubisco Plataforma de Bem Viver, que oferece serviços, conteúdos, um blog e projetos voltados para a saúde e o bem-estar. Entre palestras, cursos, aulas e viagens constantes, Carla encontra tempo para a prática da meditação ortodoxa semanalmente, atividade que também ministra. "Eu gosto do silêncio", conta a inquieta personal, que adora falar e compartilhar tudo o que vive aprendendo sobre alimentação orgânica, movimento e informações de conteúdo saudável. Mais detalhes da entrevista com Carla Lubisco você pode acessar no blog da coluna.

Projeto Verão

O Esporte Verão da Sogipa, previsto para as férias de crianças entre quatro e 12 anos, abrirá suas inscrições no dia 19 de novembro, para associados, e no dia 12 de dezembro, para não sócios. A nova edição do projeto, que proporciona atividades esportivas e de recreação, terá início em janeiro e foi estendida para as duas primeiras semanas de fevereiro. As vagas são limitadas, sendo 300 para o mês de janeiro e 75 para fevereiro.

Nova estação

Inserida na área que abrigava as Torres Gêmeas, a estação levou 12 anos para ficar pronta

Recentemente inaugurada, com um projeto orçado em US$ 3,85 bilhões, a nova estação de metrô do One World Trade Center virou um ponto turístico obrigatório em Nova Iorque e acabou por se tornar a mais cara do mundo. Inserida na renovada área que abrigava as Torres Gêmeas, a estação levou 12 anos para ficar pronta e simboliza um pássaro abrindo as asas pronto para levantar voo. O complexo conta com estação de metrô ligando 11 linhas e, no futuro, receberá os trens suburbanos com destino a Nova Jersey. O amplo salão denominado Oculus tem mais de 100 metros de comprimento e possui shopping com diversas lojas e área de descanso com vigas que apontam para o céu e permitem que a luz natural entre no prédio. O arrojado projeto é do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, responsável pelo Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro que também revigorou a área portuária do Centro do Rio.

Vamos correr?

O fim de semana será movimentado pela 8ª prova do Campeonato Gaúcho de Trilhas e Montanhas 2019, com a final Trilha Serra dos Vales, disputada em Sério, interior do Rio Grande do Sul. No domingo, dia 10, os corredores percorrerão o circuito da Lagoa, na Praia do Laranjal, em Pelotas, com largada às 8h30min. Também no domingo, o Circuito Hospital Moinhos de Vento Poa Day Run terá largada no parque Marinha do Brasil, às 8h.

Cardápios

Leonita Requeña e a filha Cynthia Requeña Krupp lançaram 10 novos cardápios

A apresentação do novo cardápio do restaurante Saikô revelou as possibilidades que a saudável comida japonesa pode oferecer partindo dos atraentes sushis e sashimis. Leonita Requeña e a filha Cynthia Requeña Krupp lançaram 10 novos cardápios de combinados e receitas, criados por nutricionistas, chefs e profissionais da saúde. Entre as sugestões, opções para gestantes, pós-treinos em academia, alimentação equilibrada, funcional e novas criações. Ao contar entusiasmada sobre a novidade, Cynthia diz: "Independentemente do que você escolha ser, insista em ser você, desta escolha você jamais irá se arrepender", complementa.

Agenda