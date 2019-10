O que fazer no fim de semana em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O fim de semana está chegando e é hora de conferir as atrações culturais e de lazer na cidade. O filme sobre a aclamada série Downton Abbey está nos cinemas narrando a visita dos reis da Inglaterra à casa da aristocrática família.

Estreia também de A Vida Invisível, que está tentando uma vaga ao Oscar e que tem Fernanda Montenegro no elenco, que só por isso, já vale o ingresso.

Enquanto isso, o historiador Peninha Bueno volta ao palco com seu espetáculo Não Vai Cair no Enem, no Theatro São Pedro, até domingo.

Um programa para toda a família é a Feira do Livro, na Praça da Alfândega, com seus lançamentos e tardes de autógrafos que está estreando neste fim de semana.

