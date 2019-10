Coluna Clubes é repaginada e vira Olha Só

Depois de 16 anos de coluna Clubes, vira a página. A partir desta sexta-feira (1), estreia a coluna Olha Só. A novidade é que, além de estar na edição impressa às terças-feiras e sexta-feiras, o Olha Só também ganha um blog.

O leitor terá notícias diariamente do que rola em cultura, entretenimento e clubes. A seção Olha Só no Finde, que é uma agenda super diversa para as pessoas decidirem o programa de lazer, entra na lista do blog.