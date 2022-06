Representante exclusiva de líderes do segmento de design nacional como Sergio Rodrigues, Decameron, Carbono, Ovo e das expressivas marcas internacionais como a italiana Kartell e a sueca Vitra, a Casiere, loja especializada em design, lançou nesta semana o Clube Casiere, seu programa de fidelização para profissionais da arquitetura e do design de todo o estado. O novo projeto da empresa, comandada pelo designer Leo Lague, é estruturado em três etapas de pontuação, onde cada participante soma pontos a partir das compras realizadas na Casiere de abril a dezembro de 2022. A iniciativa mapeou os principais escritórios de arquitetura de Porto Alegre e Interior e deve movimentar até o final do ano R$ 25 milhões.

Vinho para um ano

A Uvibra comemora neste domingo o Dia do Vinho Brasileiro, brindando 6 apreciadores de vinhos e espumantes brasileiros com 72 garrafas durante 12 meses, ou 6 por mês, cada contemplado. Para participar, o concorrente tem que postar até este domingo 1 vídeo de até 1 minuto na sua rede social com a resposta a esta pergunta 'Se tem vinho brasileiro tem o que?' marcar a @uvibra_ e usar a hashtag #diadovinhobrasileiro.

Bebidas veganas

A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) comemora decreto publicado no Diário Oficial da União que zera alíquotas do IPI incidentes sobre bebidas veganas como leites de castanhas e amêndoas, sem leite animal, produtos lácteos ou gordura deles derivados na composição. O imposto já tinha sido reduzido de 4% para 2,5%.

Presente e futuro

O Sinplast-RS - Sindicato das Indústrias de Material Plástico do RS, junto com o Repense Projeto e dentro da programação dos seus 40 anos, está lançando a campanha "O Presente é o Futuro". Ela visa a valorização do plástico pela conscientização e debate, combatendo inverdades sobre a indústria e o material plástico.

Creare internacional

A Creare implantou sua tecnologia Agrolog na maior empresa de celulose da Indonésia. Com 10 anos de atuação, a empresa de Canoas quer expandir a internacionalização com 30% da receita no exterior em 3 anos. No Brasil, ela já roda em mais de 23 mil veículos de mais de 70 clientes. Agrolog é um hub de soluções logísticas para o agronegócio que controla toda operação, da colheita à fábrica.

Casa Masson no Transitions Academy

O diretor da Casa Masson, de Porto Alegre, Gustavo Maia, viajou a convite com um grupo de CEOs das empresas destaques do setor na América Latina para um network no Transitions Academy em Orlando, Flórida (EUA), um dos poucos a representar as óticas do Brasil. Segundo a Fortune Business Insights, o mercado de óculos da América Latina atingiu US$ 10,80 bilhões em 2019 e está projetado para chegar a US$ 15,05 bilhões até 2027.