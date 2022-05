Criação do Fundo Amanhã

Lançado semana passada na Associação Leopoldina Juvenil de Porto Alegre o Fundo Amanhã, com o objetivo de impactar a comunidade acadêmica da UFRGS. Formado, em sua maioria, por egressos da Escola de Administração da Universidade, o trabalho do Fundo envolve a realização de projetos de impacto que se baseiam nos pilares de extensão, pesquisa e ensino. Ele funciona com estrutura de endowment, isto é, gerindo um patrimônio de duração perpétua e rendimentos voltados à manutenção e expansão de suas atividades. O time de doadores fundadores conta com grandes empresários como William Ling, Frederico Gerdau Johannpeter, Mathias Renner, Otelmo Drebes, Débora Morsch, Luis Staub, Norton Lara, João Tavares e Camile Bertolini di Giglio. E parte da arrecadação de R$ 1,6 milhão para chegar em junho a R$ 5 milhões.

Emergência para idosos

Principal data comercial para a Tecnosenior, o Dia das Mães representou alta de 50% sobre abril na procura pelo serviço de emergência pessoal para idosos, o Vidafone. É devido à oferta da empresa, que segue até hoje: um desconto equivalente à idade da mãe. Se ela tem 85 anos, por exemplo, o comprador recebe 85% de desconto.

Kit para os namorados

Lovin' Wine, marca brasileira de vinhos premium em lata, prepara um lançamento para junho. É o kit "I keep on Lovin' you" para tornar especial o dia dos namorados. Ele traz 4 latinhas de Lovin' (2 rosés frisantes, 2 tintos secos), 1 vela aromatizada de Baunilha e 1 jogo de cartas para jogar a dois. Um cartão acompanha o kit, em caixa personalizada.

Exportação de serviços TI

Os Serviços em TI movimentaram mundialmente nas exportações em 2020 cerca de US$ 571 bilhões, o segundo ramo de serviços exportados, representando 12% do total mundial, conforme a Assespro-PR, com base em dados coletados junto à OMC.

Casas Bahia em Osório

A Casas Bahia inaugura amanhã sua primeira loja na cidade de Osório (RS). Será mais que um ponto físico para adquirir produtos. Nela, funcionará uma agência de serviços financeiros, com saques e depósitos, e um mini hub logístico que, além de favorecer as entregas na região, permitirá ao consumidor retirar compras feitas pela internet dentro de poucas horas.

Dia de Negócios Agro em Viamão

A Sicredi União Metropolitana RS, com sede em Porto Alegre, realiza hoje das 10h às 17h, em Viamão, a 2ª edição do "Dia de Negócios Agro". É em Águas Claras, na frente da agência Sicredi e conta com a participação de 14 marcas do agro e o apoio, além da Prefeitura local, de entidades vinculadas ao setor. Os visitantes poderão obter informações, bem como fazer orçamentos, pedidos, simulações de financiamentos e incluir propostas de crédito via crédito rural do Sicredi.