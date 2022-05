Hotel Hilton Porto Alegre

Mais uma etapa da chegada da bandeira Hilton ao Rio Grande do Sul acaba de ser concluída com a fixação do seu letreiro na fachada do prédio localizado no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre. Esta é uma das suas primeiras mudanças estruturais. Nos próximos meses, a unidade passará por uma reforma em todas as suas áreas, incluindo os quartos, espaços de circulação e de eventos. A operação da rede Hilton no Estado iniciou em fevereiro deste ano oferecendo padrão internacional de hospedagem. De propriedade do Fundo de Investimento Imobiliário Pateo Moinhos de Vento, que tem como cotistas o Grupo Zaffari e a Hacasa, incorporadora do grupo HCS, de Santa Catarina, e administrado pela Hilton, o hotel fica conectado ao shopping Moinhos, com porta de acesso no lobby do hotel.

O turismo em alta

A Coob (ex-Coobrastur), empresa especializada em assinaturas de viagem, registrou alta de 87% em diárias utilizadas nos três primeiros meses deste ano sobre igual período de 2021. Além disso, de janeiro a março, foram mais de 2.500 novas assinaturas, ante 1.800 nos mesmos meses de 2021. A plataforma possui atualmente mais de 50 mil assinaturas ativas.

Prefeita nos bairros

Com o objetivo de levar seu gabinete e dos secretários para as ruas, a prefeita Silvia Lasek de Minas do Leão (RS) acaba de iniciar o projeto Prefeitura nos Bairros. O primeiro foi o Recreio e o próximo dia 3 de junho será no Coreia. Com ações mensais, o objetivo é levar a iniciativa a 100% das localidades do município.

Palestrante em Paris

A dermatologista caxiense Grasiela Monteiro embarcará nesta segunda a Paris, onde palestrará quinta no 23° Congresso Mundial Anual do Curso Internacional de Mestrado em Ciências do Envelhecimento, no Palácio do Congresso, sobre preenchimento facial. Na oportunidade, apresentará o rejuvenescedor HArmonyCa.

O RS moda em SC

O RS MOD, evento de negócios e tendências da moda gaúcha, ocorre este ano pela primeira vez em Santa Catarina de 01 a 03 de junho, na Fenin Fashion Balneário Camboriú. A iniciativa do Sindicato das Indústrias do Vestuário do RS é apresentar e vender ao varejo de todo país as coleções do verão 23 de marcas gaúchas feitas no Projeto Feito no RS.

Grupo Cortel na feira de pets

Grupo Cortel participará da FEIPET - Feira de Negócios para Animais de Estimação, a partir deste domingo (29) até terça na Fenac em Novo Hamburgo com o Cremapet. Ele apresentará no evento seus serviços para o desenvolvimento de novas parcerias e o relacionamento com os atuais clientes. Atento a estas novas necessidades do mercado, o Grupo Cortel adquiriu em 2016 o Cremapet, primeiro crematório de animais em Porto Alegre e passou a oferecer serviços de cremação não só a humanos, mas também aos pets.