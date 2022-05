Sucessão na Aços Favorit

O ingresso de novos integrantes da família na Aços Favorit Distribuidora, de Cachoeirinha, fundada em 1996, por Rudolf Fritsch, será um dos cases a serem apresentados em formato híbrido durante o 4º Encontro de Empresas Familiares, em Gramado, marcado para o período de 8 a 10 de junho, com o eixo temático Conflitos e Convergências. Lucas Gassen Fritsch, da terceira geração da família, vai compartilhar desafios, oportunidades e situações que ocorrem quando herdeiros começam sua trajetória em empresa familiar. Nos 25 anos de história, a Aços Favorit mantém seu foco de atuação no corte e distribuição de aços especiais (ferramentas), barras inoxidáveis, aços construção mecânica, vigas estruturais e tubos mecânicos.

Outras participantes

Demais empresas participantes confirmadas, segundo o idealizador e organizador, Werner Bornholdt, são entre outras as gaúchas Fruki e Randon e internacionais como a Lestido com mais de 70 anos de representação exclusiva e ininterrupta da Volkswagen no Uruguai, e a alemã Kärcher, pioneira em produtos de tecnologia de aquecimento, fundada em 1935.

Unir teoria à prática

A Universidade Zumbi dos Palmares e o escritório TozziniFreire Advogados iniciaram parceria com o objetivo de viabilizar um acesso mais amplo e justo ao mercado de trabalho. Os alunos receberão os sócios, advogadas e advogados do escritório como professores convidados, acompanhados dos titulares das disciplinas, mesclando a prática ao conhecimento acadêmico e teórico, com foco em temas atuais e relevantes do mercado jurídico.

Delta Global ao vivo

A Delta Global encontrou uma forma criativa e inovadora de apresentar um de seus principais produtos durante o Brasesul, congresso de corretores de seguros que vai até amanhã, em Foz do Iguaçu. Ela montará no seu estande uma operação de assistência 24 horas, com quatro analistas realizando no local o atendimento de casos reais para os visitantes poderem acompanhar o trabalho ao vivo.

Beber direto da fonte

Um dos arquitetos mais respeitados do estado, Zé Barbosa sócio-fundador do Lineastudio, com projetos arquitetônicos em mais de 45 cidades gaúchas, promete trazer da Europa as últimas referências em arquitetura de alto padrão para o Rio Grande do Sul. Ele estará na Itália participando do Salone del Mobile.Milano, maior evento internacional de arquitetura e design.

Bate-papo no Shopping

O Praia de Belas Shopping e a ONG Amada Helena promovem às 19h desta quinta-feira um bate-papo sobre "Maternidade Invisível", com a presença de mães, que dividirão suas experiências para acolher e livrar de estigmas famílias enlutadas. É parte do encerramento da exposição fotográfica "As Cores do meu Viver", idealizada e realizada pela ONG em exibição no shopping até o dia 31 deste mês.

Última chamada do Instituto TIM

Termina neste domingo o prazo para as inscrições do Academic Working Capital, programa do Instituto TIM que oferece apoio financeiro, técnico e de negócios para estudantes transformarem seus trabalhos de conclusão de curso (TCC) em produtos ou startups de base tecnológica. Neste ano, a seleção prioriza ideias inovadoras para solucionar problemas potencializados pela pandemia e que valoriza a diversidade: o objetivo é selecionar grupos que tenham representatividade de gênero e raça. Desde 2015, o programa já apoiou o desenvolvimento de mais de 160 projetos inovadores e chegou a receber premiação da ONU pelas ideias inovadoras para o futuro do planeta. Inscrições no site do Instituto TIM.