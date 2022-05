Modernização do Banrisul

O Banrisul deu ontem mais um passo importante para fortalecer a conectividade com seus clientes e parceiros, através do lançamento de novo posicionamento, nova marca e o conceito Nossa conexão transforma, anunciado pelo presidente Cláudio Coutinho em entrevista coletiva à imprensa e conhecido por rebranding. Aliás, as duas novas cores da marca representam isso, conforme o presidente: a modernidade e a sustentabilidade. Passo importante, dado menos de uma semana antes, foi a inauguração de seu novo data center, o mais atualizado em gestão de ativos de tecnologia da informação, que também é modelo no quesito sustentabilidade e que recebeu o investimento de R$ 83 milhões.

Volta da Mesbla

O presidente do Grupo Marpa, Valdomiro Soares, vê como promissora a volta da varejista Mesbla no momento em que o cenário nacional está mais propenso para compras online, além do saudosismo que o nome Mesbla traz para alguns brasileiros. "Não se trata de qualquer marca, mas sim de uma loja que está na memória de muitos consumidores e ex-funcionários. O elo afetivo que existe entre estes e a Mesbla, certamente, vai ditar um caminho de sucesso para quem, um dia, foi uma das gigantes do varejo", diz. Mas, desta vez, volta em formato digital, tendo em sua marketplace mais de 250 mil produtos.

Gestão de pneus

A Univipal, universidade corporativa da Vipal Borrachas, promove, nesta quarta-feira, às 9h30min, através do seu canal do Youtube, uma live com o tema Gestão de Pneus. A transmissão irá explorar informações como inspeção dos pneus, calibragem, rodízio, momento da retirada, entre outros itens. Ao final, os instrutores Paulo Moraz e Geronimo Pagnoncelli abrem espaço para o esclarecimento de dúvidas dos participantes.

Gboex expositor

O Gboex é um dos patrocinadores e expositor no Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros (Brasesul 2022). O evento acontecerá em Foz do Iguaçu e os profissionais da empresa estarão no estande 14 apresentando os diferenciais dos produtos e serviços da marca para os parceiros comerciais. Considerado um dos maiores eventos do mercado na Região Sul, o encontro tem o objetivo de reunir os corretores e possibilitar o debate de temas relevantes para o crescimento da categoria.

Tabelionato muda

O 10º Tabelionato de Notas, que estava na Assis Brasil, perto do Viaduto Obirici, inaugura às 19h desta quarta-feira sua nova sede, na Carlos Gomes, 1070, preocupado com o ambiente de trabalho de seus funcionários e o conforto de seus clientes. A nova base tem 1.000 metros quadrados de construção e mais 650 metros quadrados de estacionamento, contra 450 metros quadrados em 3 andares antes. O novo espaço viabilizou a criação de salas de lazer e lockers para funcionários e lounges de espera para clientes.

Miolo, uma vinícola renovável

A Miolo Wine Group acaba de ser certificada por usar em suas unidades - Miolo (Vale dos Vinhedos - Bento Gonçalves/RS), Terranova (Vale do São Francisco/BA) e Almadén (Campanha Central - Livramento/RS) - somente energia elétrica oriunda de fonte limpa, totalmente renovável, sem agredir o meio ambiente, ou seja, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. A conquista se baseia no levantamento e comprovação de indicadores de sustentabilidade que apontam uma redução de 63,285 toneladas de gás carbônico (CO2) desde setembro de 2021. Com vigência para 2022, o Certificado é reconhecido pela Ludfor Energia Ltda, por meio de dois selos: Certificado de Energia Renovável e Certificado Panorama Sustentável.