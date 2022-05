Selo de sustentabilidade

A distribuidora atacadista Fröhlich, de Ivoti (RS), recebeu o certificado de sustentabilidade da Plastiweber por usar 41 toneladas de plástico reciclado em 2021 em embalagens secundárias, como fardos para armazenamento e transporte de produtos das marcas próprias em cereais da Fritz & Frida (alimentos) e Frily (rações animais). As embalagens recicladas são produzidas a partir da utilização de energia eólica e práticas sustentáveis. Já a parceria entre Fröhlich e Plastiweber evitou a emissão de mais de 82 toneladas de CO², economizou 326 mil litros de água e diminuiu o consumo de petróleo e energia elétrica e de resíduos plásticos em aterros.

O 13º festival gastronômico

A 13ª edição do festival gastronômico Porto Alegre Restaurant Week segue até este domingo (22) com 17 restaurantes participantes oferecendo menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) por um valor único, a partir de R$ 49,90.

Vagas para administradores

O Sindaergs fechou uma parceria com a plataforma Vagas Online para levar milhares de oportunidades de trabalho aos administradores. Segundo o presidente do sindicato, Jorge Avancini, existem hoje mais de 500 mil profissionais desempregados no RS. "Temos empresas parceiras e com essa ferramenta vamos auxiliá-los a entrarem no mercado de trabalho", comentou.

Dia dos namorados Iguatemi

O Iguatemi Porto Alegre lançou nesta quinta-feira (19) a campanha "Onde eu me apaixono" relativa ao Dia dos Namorados. Com R$ 400,00 em compras, o cliente recebe um número para concorrer a um automóvel Mitsubishi Eclipse Cross. Ao participar e doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, ele recebe um par de ingressos para o GNC Cinemas Iguatemi para assistir um filme ao lado de alguém especial. A doação será destinada à ONG Ação da Cidadania.

A Vivar Sleep tem promoção

De 20 a 31 deste mês, a Vivar Sleep Center promove um mega feirão na loja do DC Shopping. Nele, os clientes encontrarão mais de 100 produtos com preços de 70% a 50% abaixo do mercado. É a maior promoção já realizada pela marca. E sua expectativa é vender até R$ 500 mil com a venda do estoque parado.

Crescimento da Guarida em aluguéis

Ano a ano, a Guarida registra crescimentos expressivos em aluguéis de imóveis. No primeiro trimestre deste ano, a empresa cresceu 15% no Valor Geral de Locação (VGL), decorrente do aumento do ticket médio e da captação de imóveis residenciais de médio e alto padrão como parte da estratégia comercial da empresa. Já a receita bruta aumentou 17,5% em relação a igual período de 2021. Segundo a empresa, o crescimento se deve aos investimentos em tecnologia, lançamento do novo site, campanhas comerciais e qualificação das equipes para melhorar a experiência dos clientes.