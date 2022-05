Minimercados de condomínios

Em paralelo à multiplicação de condomínios mais seguros do que casas isoladas, consolidam-se também os minimercados nestes ambientes, que se tornaram aliados dos moradores em tempos de pandemia, quando muitos profissionais passaram a trabalhar no sistema home office ou híbrido. Dados da Roda, uma das principais operadoras de mercadinhos do Rio de Janeiro, apontam que, em termos nacionais, esses valores podem chegar a R$ 35 bilhões. Para o gerente de Operações e Negócios da Cipa, administradora de condomínios e imóveis, Bruno Queiroz, os últimos dois anos mudaram por completo a vida nos condomínios, que precisaram apresentar soluções diferenciadas para o dia a dia dos moradores.

O Pix no e-commerce

O Pix já se tornou o terceiro meio de pagamento mais aceito em e-commerce. Com a expansão, a modalidade deve superar o boleto como forma de pagamento mais aceita nos canais virtuais. Para ampliar sua gama de recursos, a F1 Commerce, especializada em vendas B2B e B2C, lançou e está em operação a integração deste pagamento com a sua plataforma.

Ecosul Energia Solar

A Ecosul Energia Solar de Nova Petrópolis (RS) dobrou as vendas de sistemas fotovoltaicos entre janeiro e abril de 2022 sobre igual período de 2021. Com o aquecimento deste mercado, os setores comercial e de pós-vendas ganham atenção especial na empresa e a previsão é ampliar o quadro funcional em até 15% ao longo do ano.

Aurora lança brandy

No seu retorno a feiras de negócios, após uma pausa superior a dois anos em função das restrições da pandemia, a Vinícola Aurora participa da 36ª Apas Show em São Paulo entre hoje e quinta-feira (19). Uma de suas novidades é o lançamento do brandy X.O. 12 anos, de garrafa e apresentação visual inéditas. Brandy é como se denomina hoje no Brasil o conhaque.

Uso de pílulas robóticas

O Instituto de Informática da Ufrgs está empenhado no estudo da aplicação da robótica na área da saúde. Uma delas é o emprego de pílulas robóticas que, ingeridas pelos pacientes, podem navegar pelo corpo humano, filmando órgãos internos e áreas de interesse dos médicos, por certo menos agressiva do que os exames de endoscopia e colonoscopia.

O empório Di Paolo de Bento Gonçalves

Recentemente reinaugurado, o empório Di Paolo de Bento Gonçalves está se tornando o cartão de visita da casa. Além de saborear o melhor cardápio da culinária italiana do Sul do País, os clientes têm à sua disposição um mix de produtos da Serra Gaúcha, entre eles artesanais como chimarrão, temperos e geleias, cosméticos naturais, utensílios para decoração e cozinha. No espaço do empório é fácil encontrar diversas opções de vinhos e a linha completa de alimentos Di Paolo para vivenciar a experiência do conforto de um lar.