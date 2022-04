Em busca do lixo zero

O Movimento Circular e a 3M Brasil, empresa de tecnologia baseada na ciência, anunciaram uma parceria com o objetivo de incentivar as práticas de educação para a economia circular, que visa a transformar tudo o que for descartado em matéria-prima para outro produto, buscando a ideia de não gerar lixos e resíduos e incentivando o reuso dos materiais. Coordenado pela Atina Educação e com conteúdo elaborado por acadêmicos, o Movimento Circular oferece, em uma plataforma online, conteúdos gratuitos e alinhados à Base Nacional Comum Curricular, voltados para professores, estudantes, empresas e seus colaboradores, além de qualquer pessoa interessada em aprender sobre economia circular com vistas a buscar um mundo sem lixos.

Plataforma de ensino

A Safe Investimentos, com 4 escritórios no Sul do País, selou parceria com a Xpeed School, escola da XP Investimentos, e lança a plataforma de ensino Safe Educação oferecendo juntos mais de 10 cursos online sobre o mercado financeiro para iniciantes a adiantados e qualificações especiais para o público jovem e feminino.

Padarias comunitárias

A Prefeitura Municipal de Butiá (RS) acaba de inaugurar sua terceira padaria comunitária. Seu objetivo é atender famílias em vulnerabilidade social cadastradas junto à Secretaria de Assistência Social. Elas entregam atualmente 4 mil pães todas as semanas.

Lojas do Núcleo Grind

Com 15 anos de atividades, o Núcleo Grind, associação de marcas reconhecidas no mercado de arquitetura e decoração, expande-se e conquista mais duas lojas para o coletivo nos primeiros meses de 2022. Totalizando 12 lojistas, cada um no seu segmento, o núcleo tem o propósito de agregar valor aos projetos que acompanha e ao mercado gaúcho.

Fest Shop reinaugura

A Fast Shop, uma das principais redes de varejo no Brasil, reinaugurou sua loja no BarraShoppingSul com conceito inovador de proporcionar aos clientes uma nova experiência de compra, pela interação entre os ambientes físico e digital. É sua terceira loja conceito no País, reforçando a estratégia de oferecer soluções de tecnologia para cada momento da jornada diária dos consumidores.

A segurança dos pneus com chip

O perigo de acidentes nas estradas está em muitos fatores, entre eles, o estado de conservação dos pneus. Nesse ponto, não faltam inovações por parte dos fabricantes. Uma delas é a implantação de chip que começa a ser introduzido no mercado e que em geral funciona por radiofrequência, ajudando o motorista a identificar baixa pressão, furos, momento de troca e superaquecimento, explica o CEO da M2 Pneus, de Gravataí, Luis Felipe Mascarello. Essa e outras tecnologias poderão ser conferidas na 22a TranspoSul, de 13 a 16 de junho na Fiergs, em Porto Alegre.