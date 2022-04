A Dalca Brasil, de Bento Gonçalves, vai expor suas tecnologias voltadas à automação industrial na Feimec, em São Paulo, entre os dias 3 e 7 de maio. Nesse espaço, ela apresentará duas inovações, o software MES, desenvolvido, por sua divisão digital, e a fábrica virtual, além de parte de seu portfólio de robótica. Fábrica virtual é chamado o software que permite ao cliente visualizar, através de óculos de realidade aumentada, a planta fabril projetada pela Dalca, no dia a dia do chão de fábrica, cumprindo todo o ciclo, desde o recebimento para manufatura de produtos, passando por final de linha e expedição, explica o CEO da Dalca, Bruno Dal Fré.

Casas Bahia em Bagé

A Casas Bahia inaugura nesta quarta sua primeira loja em Bagé, totalizando 28 no RS. Nela, funcionará uma agência de serviços financeiros para saques e depósitos, e um mini hub logístico para favorecer as entregas na região e a retirada das compras feitas online.

Vinhos biodinâmicos

Após uma excursão de nove dias pela Itália, que passou por diversas vinícolas e a Vinitaly, a equipe da Boccati de Caxias do Sul voltou com a certeza de que o futuro do setor está nos rótulos biodinâmicos e sustentáveis. Conforme o Instituto Transparency Market Research sua venda atingiu U$$ 11 bilhões no mundo em 2020 e esta cifra deve chegar aos U$$30 bilhões em 2030. Na Vinitaly, inclusive, há um pavilhão exclusivo para os vinhos biológicos.

Volta reunião presencial

A Câmara Brasil-Alemanha no RS realiza nesta terça sua 1ª reunião-almoço presencial no Plaza São Rafael após dois anos apenas no modo virtual. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Alsones Balestrin, vai falar sobre o papel da inovação nas políticas de desenvolvimento do Estado.

Novo centro de eventos

O Iargs inaugura de forma presencial às 19h desta quarta-feira em Porto Alegre um novo ambiente para abrigar eventos culturais e reuniões, destaque a lançamentos de livros. Fica na av. Borges de Medeiros, 1127, um local de fácil acesso. Seu primeiro evento será o lançamento físico do livro do diretor do Iargs, Maro Loeffler.

Demanda para os portos brasileiros

A demanda para os portos brasileiros tende a crescer 92% até 2042, segundo o Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT, citado pelo especialista em infraestrutura, logística e comércio exterior, Paulo César Alves Rocha. Existem hoje 36 Portos Públicos organizados no Brasil. Nessa categoria, encontram-se os portos com administração da União, no caso das Companhias Docas, ou delegada a municípios, estados ou consórcios públicos. Dados do Banco Mundial mostram que um contêiner leva uma média de 13 dias para ser exportado do Brasil, dos quais seis apenas para os trâmites burocráticos.