Banrisul destaque na carreira

O Banrisul é destaque no ranking das melhores empresas para se desenvolver carreira no Brasil, de acordo com levantamento do ranking LinkedIn Top Companies 2022. Os dados que compõem o estudo são exclusivos do LinkedIn e classificam as melhores empresas - o Banrisul figura no 12º lugar - que investem em seus talentos e os ajudam a desenvolver suas carreiras para obter sucesso a longo prazo. Para o diretor Institucional do Banco, Wagner Lenhart, "participar desse ranking nos faz perceber que as estratégias de desenvolvimento adotadas por nossa empresa há tantos anos continuam sendo um diferencial percebido pelos colaboradores e também no mercado".

O trabalho híbrido

Com o retorno gradual aos escritórios, depois da pandemia, a TozziniFreire Advogados criou o TFOpen, programa que prevê um sistema de trabalho híbrido pautado no respeito e confiança em seus colaboradores. Adotado inclusive na unidade de Porto Alegre, seu objetivo é unir os melhores aspectos do home office e do trabalho presencial, além de promover o equilíbrio e a qualidade de vida.

Por energia solar

A corrida pela isenção da taxação do sol, que tem como prazo final 7 de janeiro de 2023, tem refletido no mercado de energia solar. Na Ecosul Energia Solar, de Nova Petrópolis, a procura por sistemas fotovoltaicos já é 80% maior no primeiro trimestre deste ano do que no mesmo período do ano passado.

Custo e qualidade

Com sede em Santo Antônio da Patrulha, a Dutra Incorporações expande sua atuação no RS e lança o primeiro projeto em Canoas, o Vert Residence Club, condomínio de terrenos residenciais. Entre seus diferenciais está o de equalizar custo com qualidade. Assim, atua no controle total do empreendimento, desde a idealização do negócio à sua execução, inclusive, com o financiamento dos lotes.

Uma safra estupenda

Embora prejudicada na quantidade por causa da estiagem, mais um depoimento de enólogo foi generoso na avaliação da safra de uvas 2022. É de Daniel Salvador, da Vinícola Salvattore de Flores da Cunha: "Foi outra safra estupenda", declarou. Para ele, "das últimas seis safras tivemos três notas 10,2, nota 9 e uma única 8,5".

Padaria de autosserviço no Macromix

A nova loja que o Macromix Atacado abre dia 20 deste mês, em São Leopoldo, a maior da rede, com 18,5 mil m2 de área total sendo 4 mil de venda, traz muitas novidades, entre elas uma padaria com formato de autosserviço. Funciona assim: pães, bolos, salgadinhos e doces ficam expostos em balcões específicos à disposição do cliente que escolhe, ele mesmo, o que quer levar para casa, coloca-o na embalagem e pesa, explica o superintendente de Atacarejo da UnidaSul, holding que administra o Macromix, Elói Zagonel.