Devido à necessidade de preservação e conservação do Bioma Mata Atlântica e da proteção da Araucária, uma espécie em risco de extinção, a Secretaria do Meio Ambiente, em ação conjunta com o Policiamento Militar Ambiental de Gramado, realiza neste mês e em abril a Operação Defesa do Pinhão 2022. A coleta, o transporte e a venda de pinhões são permitidos só a partir de 15 de abril, conforme portaria do Ibama. Subir nas araucárias para desprender as pinhas imaturas ou provocar sua queda antes da data prevista é proibido e quem for flagrado com pinhões terá o produto apreendido, podendo responder administrativamente, civil e criminalmente pelo fato.

Um pedaço da Itália

Bottega Maria, novo e concorrido restaurante da Miguel Tostes, em Porto Alegre, garante uma imersão pelas raízes da gastronomia italiana. Na edificação quase centenária, as paredes tiveram o reboco retirado, deixando aparente sua história. A concepção arquitetônica é do Lineastudio, escritório de alta arquitetura com obras em 50 cidades gaúchas, e teletransporta quem aprecia a boa comida e o belo para a realidade dos casarões da Itália.

CEEE vai à Fiergs

A CEEE Grupo Equatorial participa, na tarde desta quarta-feira (16), do Encontro de Oportunidades, realizado pela Fiergs na sede da entidade. Por meio de seus conselhos de Articulação Empresarial e Sindical (Conase) e de Infraestrutura (Coinfra), a federação propõe a ampliação da participação das indústrias gaúchas nas aquisições dos investimentos em distribuição de energia elétrica.

A Massa no Copo

Depois de abrir a primeira franquia em Canela, o fast casual Massa no Copo de Gramado acaba de ser incorporado ao portfólio do grupo catarinense Restaura, que, reconhecendo o potencial da proposta, virou franqueador em Santa Catarina. E, como tal, projetou a abertura de 200 unidades em três anos no país.

A Cheff dá desconto

O Quarta Shop&Music, projeto semanal do Praia de Belas Shopping, terá mais uma edição nesta quarta-feira (16), entre 10h e 21h. É na loja Cheff, onde serão oferecidos descontos de até 30% em produtos selecionados. É uma das mais conhecidas lojas de utensílios para cozinha e churrasco de Porto Alegre e Região Metropolitana.

Equipamentos para construção

Maior rede franqueadora de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia a dia da América Latina, a Casa do Construtor procura investidores em Caxias do Sul e região e promove um roadshow nos dias 16 e 17 deste mês. Segundo estimativas, além das quatro lojas já instaladas, há espaço para mais 80 no Estado, sendo 10 na região da Serra Gaúcha. O investimento inicial beira os R$ 660 mil para localidades de até 200 mil moradores.