Localizado em Capão da Canoa, no Km 37 da Estrada do Mar, o Condomínio Murano, que tem à frente a incorporadora Pioner & Teixeira Empreendimentos, concluiu a primeira fase da obra com a entrega de 106 casas e a infraestrutura completa, totalizando cerca de 25 mil m² de área construída. Lançado em 2019, o empreendimento engloba quatro etapas. Até agora, foram comercializadas 245 unidades, um VGV de R$ 190 milhões. A fase dois do condomínio, com 100% das unidades vendidas, deve ser entregue em novembro de 2022. A três, em novembro de 2023, com casas a partir de R$ 800 mil, já a quatro, em novembro de 2024, será lançada em breve. Em estoque para vendas a empresa ainda registra um VGV de R$ 130 milhões do Murano.