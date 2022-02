O Loteamento Reserva Falavigna, que a Siviero Urbanizadora está implantando no centro da cidade de Flores da Cunha, ocupa 100 mil metros quadrados de área, dos quais 28 mil de preservação ambiental relativa ao Parque Municipal Lalo Falavigna. Além da preservação da área verde, a incorporadora usa PAVS ao invés de asfalto na pavimentação. Esse material tem menor grau de aquecimento e melhor absorção da água da chuva. O Reserva Falavigna trará mudanças importantes na mobilidade urbana do município. Além da construção de uma ciclovia ao longo da extensão de todo o empreendimento, também as vias de acesso aos lotes receberão melhorias.

Hospitais 100% SUS

O Hospital Restinga e Extremo-Sul, de Porto Alegre, será palco nesta sexta-feira de manhã para criação da Associação dos Hospitais 100% SUS do RS. "Queremos assegurar direitos e conquistas para estas instituições e, com isso, qualificar ainda mais o atendimento prestado", explica o idealizador Paulo Scolari.

Interação acadêmica

A Universidade Feevale realizará, na manhã de 22 deste mês, mais uma edição do programa Diálogos Empresariais. É para estimular a interação entre a comunidade acadêmica e as empresas vinculadas ao Feevale Techpark, para que possam estabelecer parcerias em ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Descontos de até 30%

A Auxiliadora Predial oferece descontos de até 30% em aluguéis de casas e apartamentos nestes primeiros meses para aumentar entre 20 e 25% as locações. Segundo o diretor Mário César Soares, o período é muito adequado para as negociações, alavancando a busca. Em 2021, as novas locações na capital, Região Metropolitana e Serra Gaúcha, superaram em 30% os índices de 2020.

Aprofundando Monet

A professora de cursos de extensão de História da Arte na Pucrs Loara Aydos coordenou uma visita guiada à exposição "Monet: Paisagens Impressionistas", em cartaz até o dia 20 no Praia de Belas Shopping. Na ocasião, Loara, que promove grupos de viagens culturais, levou informações e curiosidades sobre o pintor francês Claude Monet a um seleto grupo de influenciadores digitais e formadores de opinião.

Otimismo não visto há 10 anos

A 25ª Pesquisa Anual Global com CEOs da PwC mostrou que 77% dos participantes no Brasil e no mundo acreditam na retomada econômica global e local em 2022. Um índice de otimismo tão elevado não era visto há 10 anos e se deve à aceleração da vacinação e à retomada gradual da vida e dos negócios. A pesquisa ouviu mais de 4.400 executivos, em 89 países, incluindo o Brasil para os quais os riscos cibernéticos e à saúde são os principais temores de quase 50% dos CEOs globais. Já entre os brasileiros, é com a instabilidade macroeconômica (69%).