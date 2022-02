Aeromóvel em São Paulo

A gaúcha Aerom Sistemas de Transporte, empresa do Grupo Coester responsável pela tecnologia Aeromovel vem consolidando sua posição em São Paulo, uma das maiores e mais importantes metrópoles do mundo. Além do contrato de fornecimento do people mover para o aeroporto de Guarulhos firmado em 2021, momentaneamente suspenso por tratativas entre o TCU, Anac e GRU Airport, a empresa também foi contratada para os estudos da conexão entre o aeroporto de Viracopos com o centro de Campinas. A Aerom está desenvolvendo ainda uma solução para três corredores de ônibus na cidade de São Paulo além de estudos em Barueri e no ABC paulista.

Uma empresa influente

Ao mesmo tempo, o importante jornal O Estado de São Paulo publicou semana passada a lista das 100 empresas brasileiras mais influentes em mobilidade de2021, escolhidas por 30 especialistas no segmento. Entre elas a gaúcha Aeromovel.

Liberta Investimentos

O economista Fernando Ulrich, head de Educação na Liberta Investimentos, participa nesta quinta-feira de almoço com empresários do Lide RS na Di Paolo Boulevar Laçador, para falar sobre o tema "Do Bitcoin ao Metaverso. Mestre em Economia Ulrich já trabalhou nos grupos XP Inc e ThyssenKrupp entre outros e é ex-conselheiro da Casa da Moeda do Brasil.

Redução dos sinistros

A Fröhlich de Ivoti, subsidiária da Delly's, alcançou uma redução de 55% no custo com sinistros envolvendo sua frota de caminhões no segundo semestre de 2021 sobre o primeiro. Os resultados foram atingidos a partir da campanha Zero Sinistro, que visa a redução do número de acidentes envolvendo veículos da sua frota e fortalece a conscientização de trânsito por parte dos colaboradores. A empresa seguirá com a ação ao longo de 2022.

Novo diretor da Piá

Após passagens pela gerência do Banco do Brasil e pela presidência da Emater, Geraldo Sandri assume a diretoria de Administração e Finanças da Cooperativa Piá de Nova Petrópolis. "Quero usar meu know-how na geração de resultados positivos à Piá, referência no setor lácteo e também no desenvolvimento da região", comentou.

A Braskem solidária

A Braskem doará 449 cestas básicas para trabalhadores de 15 cooperativas de sete municípios: Triunfo, Esteio, Porto Alegre, Nova Hartz, Igrejinha, Araricá e Dois Irmãos. Serão beneficiadas cerca de 1.800 pessoas ligadas ao Ser , programa de inclusão social e desenvolvimento socioeconômico.

Clínicas Royal Face

A rede de clínicas Royal Face faturou R$ 150 milhões em 2021, expansão de 270% sobre 2020 e inaugurou 160 unidades gerando 800 empregos diretos e 4 mil indiretos. Com 12 operações no RS, sua meta para 2022 é chegar a 300 unidades - sendo 5 delas no estado - e crescer 211%, alcançando receita superior a R$ 300 milhões., com investimento de R$ 35 milhões, e gerar mais de 1,5 mil empregos diretos e 5 mil indiretos em todo o País.

Nova Oportunidade Canoense

A prefeitura de Canoas lança, na segunda-feira (07) a terceira edição do programa Oportunidade Canoense para combater o desemprego e estimular o desenvolvimento do município. A iniciativa vai fornecer 80 passagens de ônibus gratuitas às pessoas em busca de uma vaga de trabalho. A meta é beneficiar até 10 mil pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Para receber o benefício, os interessados terão que se inscrever, de 7 a 20 de fevereiro, no site da Prefeitura: canoas.rs.gov.br. Quem não puder fazer a inscrição pela Internet poderá realizá-la de forma presencial em uma das cinco subprefeituras.