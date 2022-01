Filme sobre cooperativismo

Com uma narrativa leve e envolvente, o curta-metragem O Caminho de Hans será o primeiro filme brasileiro de ficção sobre cooperativismo. A iniciativa é alusiva às comemorações dos 120 anos da Sicredi Pioneira e conta com a produção da Convergência Produtora e da Accorde Filmes. A partir da perspectiva de um menino, o filme, ambientado no ano de 1903, mostrará como o cooperativismo transformou a vida de uma família com problemas financeiros, que morava no interior gaúcho. Inicialmente, o curta será inscrito em festivais de cinema nacionais e internacionais. As cenas estão sendo gravadas em locais das cidades de Nova Petrópolis e Picada Café, no RS, e o elenco é composto por profissionais gaúchos, como Antônio Zeni, Betinho Klein, Felipe Kannenberg e Renata de Lélis.

A aposta no nióbio

Nova aposta do Grupo Randon, de Caxias do Sul, a Nione criou um método revolucionário para usar o nióbio na nanotecnologia. É a primeira empresa no mundo a obter nanopartículas de nióbio em larga escala, podendo utilizar a tecnologia para transformar outros materiais. A empresa nasceu de estudos do Centro Tecnológico Randon e do Instituto Hercílio Randon. O nome, a marca e a identidade visual da nova empresa são da agência SPR.

Ensino à distância

As novas variantes da Covid-19 já estão levando os pais a pensarem com maior atenção o ano escolar de 2022 e a ter alguns parâmetros como fatores de decisão na hora de matricular seus filhos. O uso da tecnologia do ensino a distância deve continuar sendo um diferencial e pesar bastante na balança.

A parrilla no 4D

A primeira operação do novo complexo do 4º Distrito, o 4D Complex House, é, também, uma nova operação da Six Dry Aged, a pioneira do processo Dry Aged no RS - no qual a carne passa por diversos processos para concentração de sabor. A nova empreitada da marca é um restaurante de parrilla, a ser localizado no galpão gastronômico do 4D.

Preços diferentes

Os postos de combustíveis instalados na Zona Sul do Estado sentem-se discriminados nos preços dos produtos em relação aos demais, que adquirem combustíveis com repasses da Petrobras, segundo o Sulpetro. É que eles recebem os produtos da Refinaria de Petróleo Riograndense, de Rio Grande, enquanto os demais da Refinaria Alberto Pasqualini de Esteio, com valores menores aos anunciados pela própria Petrobras.

A Vila do Vinho

O destaque da 1ª Vindima de Gramado, entre 10 de fevereiro e 6 de março, é a Vila do Vinho que reunirá 8 vinícolas da cidade: Benvic Sucos e Vinhos, Vinícola Lazaretti, Casarão Zio Pietro, Vinícola Stopassola, Masotti Sucos e Vinhos, Ravanello Vinhedos e Vinhos Finos, Casa Seganfredo e Arte Líquida, todos produtores de Gramado.

Rótulo moderno

A Fruki Laranjinha ganhará nova e moderna embalagem. A mudança segue a tendência do mercado em atualizar o rótulo, traduzindo as características da marca e do produto, assim como ocorreu, com o Fruki Guaraná. A novidade chegará aos pontos de venda do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ainda neste mês.

Educação ambiental Braskem

A Estação Ambiental Braskem (EAB) encerrou a programação de 2021 do Projeto Aulas Virtuais com 86 encontros online e a participação de 1.292 professores e estudantes. Foram atendidas 119 turmas de 22 escolas, em sete municípios.