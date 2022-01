No 386 Business Park

A Medical San, de Estrela (RS), fabricante de tecnologias no segmento da saúde e estética, e que atualmente está entre as três maiores empresas do ramo no Brasil, assinou contrato com a Richter Gruppe, para a transferência de sua matriz ao 386 Business Park, onde irá ampliar em três vezes sua estrutura atual. A empresa erguerá um pavilhão industrial com escritório administrativo de 3,3 mil metros quadrados. "Vamos estar inseridos em um ecossistema de inovação, logística privilegiada e networking incrível", avalia o diretor Mauro Santos Filho. A previsão é operar no complexo ainda em 2022, onde a empresa concentrará 120 colaboradores diretos e mais de 500 indiretos.

Parque de negócios

O 386 Business Park é um parque de negócios na BR 386, em Estrela, no Vale do Taquari. Fica a 103 Km de Porto Alegre e a um raio de 200 Km das principais cidades gaúchas. Com localização estratégica e infraestrutura diferenciada, contempla uma área de 1000 m de frente para a rodovia em 100 lotes, projetado para ser o novo destino gastronômico, de compras e negócios.

Recuperação judicial

Os processos de recuperação judicial têm ajudado também o transporte coletivo a superar a crise do setor, agravada pela pandemia, avalia o advogado Alexandre Vellinho, sócio do escritório Medeiros, Santos & Caprara. A banca que tem sedes no RS e SC conduziu semana passada a assembleia de credores que aprovou a reestruturação da transportadora Emflotur, de Florianópolis, com passivo de R$ 8,7 milhões.

Alívio na conta da luz

A Ecosul de Energias de Nova Petrópolis tem uma dica importante para quem se preocupa com a conta de energia no fim do mês nestes dias de extremo calor, quando se apela para os climatizadores. A energia solar pode ser um alívio na conta, mas, para isso, é preciso incluir esse consumo no dimensionamento do projeto, segundo a Ecosul.

Caminhões Volkswagen

A Sulpasso Caminhões, concessionária da VWCO, acaba de abrir sua primeira filial em Santa Rosa (RS). É para atender aos mais de 78 municípios no seu entorno composto por um polo industrial baseado no agronegócio. Ocupando uma área total de 1,2 mil m², a empresa conta com oito boxes para assistência mecânica completa.

A Clínica São Leopoldo

Centro de Resolução Rápida de Dermatologia na Clínica São Leopoldo deixará de atender esse serviço sob demanda, por ordem de chegada, passando a receber os pacientes só com hora marcada, informa o CCG Saúde. A mudança começou nesta segunda-feira e as agendas já estão abertas aos beneficiários da operadora de planos de saúde.

Roda Gigante em Canela

Anunciada em dezembro de 2021 como o mais novo atrativo turístico de Canela, a roda gigante será instalada junto ao Parque Temático Mundo a Vapor. Em visita ao empreendimento, o prefeito de Canela, Constantino Orsolin, recebeu o projeto de sua implementação. Ela terá 60 metros de altura e é fruto de parceria entre o Parque Temático Mundo a Vapor e a Interparques Holding, pioneira na implantação e operação de rodas gigantes no Brasil.

Novo centro de beleza e saúde

Porto Alegre ganha um novo centro de beleza, saúde e educação. A Feksa Beauty Place, que fica no bairro Santana, reúne clínica estética para homens e mulheres, venda de produtos exclusivos e cursos avançados. São mais de 15 procedimentos estéticos oferecidos aos clientes. "Sou professora universitária, farmacêutica e trabalho há anos no ramo da estética. Por isso, quis juntar toda a minha expertise e criar um lugar diferenciado", afirma a CEO Dra. Luciane Feksa.