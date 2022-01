Residências pós-pandemia

A quadra de beach tennis é a nova aposta dos empreendimentos residenciais de Porto Alegre para chamar a atenção dos consumidores e efetivar vendas. Segundo Diogo Suder, da Suder Negócios imobiliários, 10 prédios em construção na cidade contam com a atração entre suas comodidades de condomínio. "Antes da pandemia, a quadra de beach tennis não fazia parte dos projetos, mas, desde 2020, temos notado que o esporte ganhou muitos adeptos e se tornou fator decisivo na escolha de um imóvel", avalia. Além de ser uma prática esportiva popular, o beach tennis oferece como vantagem a relativa facilidade de implementação por possuir quadra de manutenção mais fácil e mais barata do que a de tênis de saibro, por exemplo.

Prazo para adesões

As adesões ao Regime de Previdência Complementar tiveram prazo estendido até 31 de março deste ano para aprovação do novo regime nas casas legislativas e 30 de junho para implementação. Até o momento, a Fundação Família Previdência (FFP) ganhou 58 processos seletivos com o Família Previdência Municípios, novo produto criado especialmente para a demanda.

Serviço para grávidas

O CCG Saúde disponibilizou uma novidade para levar um cuidado ainda mais especial às beneficiárias grávidas. Liderada pela equipe de enfermagem da Clínica da Mulher, em POA, a consulta de Orientação à Gestante e Amamentação oferece informações sobre alimentação saudável, prática de atividades físicas e dicas para preparar o corpo das mulheres para o parto e a amamentação.

Celulares bloqueados

A plataforma Não Me Perturbe, em operação desde julho de 2019, fechou 2021 com 9,55 milhões de números de telefone cadastrados para não receber chamadas de telemarketing, de empresas de telecom e de oferta de crédito consignado. A iniciativa, criada pelas operadoras de telecom, integra as medidas de autorregulação do setor.

Canoas tem juro zero

A Prefeitura de Canoas (RS) lança nesta segunda a 2ª. edição do programa Canoas Juro Zero. É para facilitar o acesso a serviços financeiros e à liberação de crédito com menor burocracia de microempresários individuais (MEI) e microempresas, prejudicados com os impactos da pandemia e fomentar a retomada da economia. O juro é subsidiado pela Prefeitura.

Novas lojas Claro no Estado

Os empreendimentos administrados pela AIRAZ iniciam o ano com novas unidades da Claro. Em janeiro, uma loja da marca passou a operar no mall do Zaffari Hípica, e outras duas devem começar a atender breve no Moinhos Shopping e no Bourbon Ipiranga. O franqueado prevê a abertura de 30 lojas no RS até o final de 2022. Só no último bimestre de 2021, a Claro inaugurou outras quatro no Bourbon Wallig, Bourbon Assis Brasil, Bourbon Teresópolis e Bourbon Canoas.