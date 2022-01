Arroz integral multigrãos

A Pirahy Alimentos de São Borja (RS) apresenta ao mercado um composto de 9 grãos integrais, que atende desde consumidores mais preocupados com a saúde a chefes de cozinha mais exigentes. É o Arroz Prato Fino Multigrãos Integral, produto completo, adequado ao conceito de saudabilidade da linha "Healthy Selection" e recomendado por nutricionistas, pois além de contribuir para a saúde física colabora na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. Mais: um produto versátil, que proporciona várias opções de preparo e receitas e uma combinação alimentar ideal para todas as fases da vida.

Os 9 grãos integrais

Os 9 grãos começam pelo arroz integral, seguem com arroz selvagem, cevada perolada, aveia inativada, quinoa vermelha, triticale, canola, teff e amianto. Talvez o grão menos conhecido seja este, de teff, um grão ancestral de sabor levemente adocicado e livre de glúten. Grãos ancestrais são plantados e colhidos da mesma forma há milhares de anos. O teff é um cereal comum na Etiópia, base da injera seu prato nacional.

Na garagem da casa

Inovador em todos os sentidos, o novo Fiat Pulse, primeiro SUV desenvolvido e produzido pela Fiat no Brasil, pode se "materializar" na garagem de sua casa. Por meio da tecnologia de realidade aumentada, o condutor interage com o Pulse pelo assistente virtual do WhatsApp. Basta clicar no botão Ver Carro e apontar a câmera do celular para o espaço físico no qual gostaria de ver o veículo estacionado e pronto.

Provedor premiado

O provedor gaúcho de Internet Renovare Telecom conquistou, pela terceira vez consecutiva, o Prêmio Melhor Plano nas categorias Melhor Velocidade em Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Morro Reuter, Picada Café e Portão; Melhor Satisfação em Dois Irmãos e Estância Velha, e Melhor Provedor em Dois Irmãos e Estância Velha. Para eleger os vencedores, a premiação realiza milhares de testes ao longo do ano.

Leite Santa Clara

Às vésperas de comemorar 110 anos de história, a Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa renova suas embalagens de leites UHT. Acompanhando as tendências do mercado, o produto passa a ser acondicionado em embalagens com o design clean, visual agradável, leve e elegante. Sua matéria-prima é proveniente de 2.505 produtores associados de 135 municípios gaúchos. E a industrialização centralizada na Laticínios Casca (RS), inaugurada em 2019.

No Big Show 2022

O Sebrae RS leva esta semana um seleto grupo de 10 pequenas empresas gaúchas para o Retail's Big Show 2022, o maior evento de varejo no mundo. Promovida pela National Retail Federation (NRF) - órgão que representa o setor nos EUA -, a feira chega a sua 112ª edição retornando ao formato presencial no Javits Center, em Nova Iorque, de 16 a 18 deste mês, onde são esperados cerca de 25 mil participantes.

A Liquidação do Lápis Vermelho

O BarraShoppingSul e o ParkShopping Canoas vão promover a partir de hoje e até domingo ofertas da tradicional Liquidação Lápis Vermelho, com descontos de até 70% em seus sites e no app Multi, onde o cliente terá acesso a uma página dedicada à campanha reunindo as melhores ofertas, além de cupons para obter descontos presenciais. O Multi também oferece um desconto exclusivo de 10% no pagamento do estacionamento. Basta acessar o app, selecionar o shopping em que está, clicar em "Pagamento Estacionamento" na tela principal e escanear seu ticket. Na página liquidacaolapisvermelho.com.br, é possível selecionar o shopping desejado para consultar as promoções.