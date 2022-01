Novidade no verão Sesc

Com o espaço das piscinas do Sesc Protásio Alves fechado para obras de melhoria, o Sesc/RS trouxe uma nova opção para a comunidade se refrescar neste verão. Por meio de uma parceria com os parques aquáticos Itapema Park e Paraíso Park, em Alvorada, e Parque das Águas, em Viamão, quem tem Cartão Sesc/Senac nas modalidades Comércio e Serviços, Empresário e Conveniado receberá desconto especial na aquisição dos ingressos, que devem ser feitas diretamente nos locais. Além disso, também está sendo oferecido transporte gratuito da Unidade Protásio Alves aos três parques (ida e volta) todo domingo, mediante agendamento prévio até às 12h de sexta-feira pelo Whatsapp (51) 99363-7982. Mais informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/temporadadepiscinas.

Promoção Iguatemi

Começou ontem e vai até amanhã a nova edição da campanha Corta-Corta do Iguatemi Porto Alegre, reunindo ofertas diferenciadas dos lojistas, dos mais variados segmentos, participantes da promoção. E todos os frequentadores do shopping contam com isenção de estacionamento, usando na saída o mesmo cartão da entrada sem validação.

Isolamento social

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA optou por reduzir o tempo recomendado de isolamento social para quem foi diagnosticado com a Covid-19. O período foi reduzido de 10 para 5 dias. Segundo a infectologista Joana D'arc, o período médio que uma pessoa infectada ainda é capaz de transmitir a doença é de 10 dias.

Com super-heróis

O Bella Città Shopping Center de Passo Fundo lançou uma super programação de férias com a presença dos super-heróis e uma decoração especial. É entre 7 de janeiro e 28 de fevereiro, quando os pais procuram atividades para crianças e adolescentes. No período, o shopping estará disponibilizando caixas de super-heróis gigantes que prometem transformar os visitantes em heróis, além de garantir fotos incríveis.

Retorno para 2019

Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, altamente impactados pela inflação e pelo desemprego, podem levar dois anos ou mais para retornar aos níveis econômicos de 2019, segundo estudo Consumer Insights, realizado pela Kantar. O Chile é o único país da América Latina que recuperou, em 2021, o PIB per capita da pré-pandemia. Já Equador, México com economias mais dolarizadas, mostram possível recuperação já em 2022.

O corte número 2

A Vinícola Salton de Bento Gonçalves (RS) apresenta o chamado "corte número 2", Domenico Campanha Marselan & Tannat em sua nova versão, agora com a safra 2017. O blend combina em novas proporções as uvas Marselan (78%) e Tannat (22%), todas cultivadas na Campanha Gaúcha, fronteira com o Uruguai, considerada a segunda maior produtora de uvas e vinhos no Brasil.

O maior churrasco do mundo

O maior churrasco de beira de praia do mundo estará de volta ao Litoral Norte gaúcho em 2022. A quinta edição do Paleta Atlântida irá ocorrer no dia 19 de fevereiro, na Praia de Atlântida, em Xangri-Lá. Após uma pausa em 2021, devido à pandemia, o churrasco coletivo - onde assadores amadores e profissionais preparam carnes para os amigos - volta para superar os números de 2020, e que teve 2 mil assadores participantes. Em 2022, a meta é receber 3 mil, distribuídos em 1 km de churrasqueira. O Paleta Atlântida entrou para o calendário oficial de Xangri-lá e para a Associação Brasileira e Pan-Americana de Assadores. A expectativa é que 20 mil pessoas passem pelo local. Após o evento, os 140 mil tijolos usados na churrasqueira de 1 km serão doados à prefeitura de Xangri-Lá.