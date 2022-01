A construção multiuso

Em pouco mais de um mês, a Tomasetto Engenharia contabiliza a comercialização de 29% das unidades residenciais do Soul República na Cidade Baixa, em Porto Alegre. O investimento de R$ 50 milhões tem arrojada concepção de construção multiuso, onde as áreas coletivas e comerciais compartilham espaço com uma torre de apartamentos para moradia. Entre os diferenciais, o incentivo ao convívio ao ar livre privilegia inclusive uma área gourmet externa. Desde a calçada, a ideia avança ao terraço privativo, o que permite maior sensação de bem-estar em meio à vegetação, trazendo o conceito de gentileza urbana. O projeto arquitetônico e paisagístico do complexo é assinado pelo Grupo Sólido.

Ligações telefônicas

Em tempos de Whatsapp, Telegram, Zoom e chats virtuais, as boas e velhas ligações telefônicas estão obsoletas? Não são. Pesquisa feita pela consultoria Cifelnet revelou que elas cresceram 50% em março de 2020. Mesmo antes da pandemia, pesquisa da Microsoft em 5 países, Brasil entre eles, mostrou em março de 2019 que 39% das pessoas preferem serviços de voz para serem atendidos., ficando na frente de e-mails e redes sociais

Ataques hackers

O Brasil é o quinto maior alvo global de ataques hackers depois dos EUA, Reino Unido, Alemanha e África do Sul. Somente no primeiro semestre de 2021, foram identificados cerca de 9,1 milhões de ocorrências de ransomware, software malicioso que restringe o acesso ao sistema infectado e que exige um resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido, segundo a consultoria alemã Roland Berger.

Aplicativo móvel

Uma nova solução da BMC, líder global em soluçes de software, permite ao Itaú Unibanco abrir 10% de novas contas via aplicativo móvel. Após o banco adotar a Control-M, que aprimora a experiência do cliente, as agências ficaram mais eficientes e ágeis. "Sem a Control-M, o banco não funciona", afirma Leandro Araújo, chefe de produção e processos de TI.

Provedores da web

A entidade dos provedores da internet (InternetSul) acaba de eleger sua nova diretoria (2022-2023), presidida por Alexandre Schuck e que tem na vice-presidência Fábio Badra. Os demais diretores são Raquel Camera Schwambach, Fabiano André Vergani, Gilnei de Pellegrin e Giovane Isoppo.

Contêineres para o Cristo Protetor

A Wilson Sons doou, através do Tecon Rio Grande, oito contêineres vazios que serão reformados e adaptados para a infraestrutura de público do Cristo Protetor, complexo turístico em construção em Encantado. Somados, os contêineres comportam 334,6 metros quadrados e vão abrigar lojas e sanitários.