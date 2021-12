Vendas de Natal e Ano Novo

A Criteo, empresa de tecnologia que fornece a plataforma de Commerce Media líder mundial, realizou uma pesquisa durante a Black Friday e descobriu as principais tendências de e-commerce para o Natal e 2022. O estudo mostra que o comércio eletrônico continua crescendo em comparação com o período antes da Covid-19. Os próximos meses devem ainda registrar níveis mais elevados de vendas online em relação à época pré-pandemia, mas menores do que quando os consumidores foram forçados a comprar de forma virtual no ano passado, de acordo com o diretor geral para a América Latina, Tiago Cardoso.

O Natal do Grêmio

O Instituto Geração Tricolor (IGT), braço social do Grêmio, promoveu nesta terça uma ação para as famílias em situação de vulnerabilidade nos entornos da Arena e que são atendidas pelos seus projetos. O "Natal mais feliz em família" contou com a parceria da Americanas e reuniu 200 pessoas, com shows, brincadeira, lanches e presentes entregues pelo Papai Noel Azul.

Cardápio de Natal

Gambrinus, o restaurante mais antigo do RS, terá um cardápio especial para o Natal. Ele irá trabalhar nesta sexta (24) até às 16h quando será possível retirar, mediante reserva, um de seus pratos mais tradicionais, como Salada de Bacalhau, Bacalhau a Gomes de Sá, Camarão aos Quatro Queijos e Linguado ao Molho de Camarão.

Rumo ao Nordeste

A MATV Sul Eletrônica de Caxias do Sul pretende crescer 40% em 2022 na Região Metropolitana de Porto Alegre onde tem 35% de seus investimentos, diversificando o portfolio de produtos. Mas está de olho também numa expansão ao Nordeste do País, onde estreou em 2021 com um centro logístico em Maracatu no Ceará.

El Flamingo Litoral

Tem novidade gastronômica no Litoral Norte. A empresária Jade Reis Al Hih está abrindo as portas de seu restaurante El Flamingo em Xangri-lá com opções de brunch, almoço e jantar a qualquer hora do dia. A jovem é ainda o nome à frente da Banca 10, famoso empório gourmet também em Xangri-lá. O plano da família é manter a operação diária na alta temporada e nos finais de semana no inverno.

Novembro mês dos espumantes

Novembro é disparado o melhor mês do ano para os espumantes brut. Os 4,1 milhões de litros, ou 5,6 milhões de garrafas, que saíram das vinícolas nesses 30 dias, representam 23% de toda a venda feita pela indústria nos 11 meses. O aumento de janeiro a novembro foi de 43,51%, indo de 11,2 milhões de litros em 2020 para 16,1 milhões em 2021. Considerando apenas novembro, a alta foi de 59,78% sobre igual mês de 2020. Os moscatéis também avançaram neste intervalo em 39,09%, de 7,9 para 10,9 milhões de litros. E os vinhos cresceram 10,96% no mês. Os dados são da Uvibra.