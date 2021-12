Higiene 100% vegetal

A empresa gaúcha Memphis, que desde 1949 atua no segmento de higiene pessoal, apresenta mais uma marca para o mercado. Memphis Puro é uma linha desenvolvida para gerar o mínimo possível de resíduos para a natureza, aliada ao propósito de ser 100% vegetal. Produzida em Portão (RS), localizada a 40km de Porto Alegre, a linha contará com dois produtos: sabonete e desodorante roll-on. Ambos possuem embalagens 100% biodegradáveis e são feitos com derivados naturais. Também possuem fragrâncias leves como chá branco, bergamota e flor de hibisco. Sem alumínio, álcool, parabenos, triclosan e corantes artificiais, o desodorante tem uma fórmula limpa. Além do e-commerce, a Memphis já está nas redes de supermercados de Santa Catarina como Angeloni, Giassi e Bistek.

Imóveis em promoção

A Serra Gaúcha tem mais uma chance para alugar ou comprar imóvel com vantagens. Elas vão desde descontos no aluguel, além de isenções no pagamento, e compra a valores até 40% abaixo do preço habitual. São condições da Black Week prorrogada até este domingo pela Auxiliadora Predial, com franquias em Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul e Gramado.

Restaurante oficial

O Outback é o restaurante oficial de um dos maiores eventos mundiais de séries, filmes e games, que acontece sábado e domingo, neste ano de novo em formato 100% virtual. Ele criou para isso dois hambúrgueres, que ficarão no cardápio, inclusive nas unidades de Porto Alegre, até segunda-feira, mas já estão disponíveis no delivery.

Gás chega a Gramado

Aconteceu no começo da semana a assinatura do primeiro contrato de gás canalizado residencial fornecido pela Sulgás em Gramado. A empresa investiu R$ 1,7 milhão na implantação de 5,5 quilômetros de rede na cidade. O abastecimento começa no segundo semestre de 2023 em prédio do bairro Bavária.

Ambientes especiais

Com a volta das pessoas às ruas e a retomada da economia, mesmo que aos poucos, o Koh Pee Pee, de Porto Alegre, reabre seus espaços para pequenos eventos e oferece ambientes especiais para confraternizações. Além do restaurante, a casa possui uma área 100% privada para grupos de até 16 pessoas, no terceiro andar, e outro bastante reservado, no 2º piso.

O porta-voz do grupo Zaffari

O Grupo Zaffari volta com a ação de Natal no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Todas as informações eletrônicas serão transmitidas com a voz do Papai Noel, no atendimento das lojas Zaffari e Bourbon de supermercados, da rede Bourbon Shopping, dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, e do Moinhos Shopping. O atendimento temático seguirá até 25 de dezembro para levar a magia do Natal a todos os canais de contato com os clientes.