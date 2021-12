Contabilidade automatizada

Empresas e escritórios de contabilidade gaúchos ganharam uma alternativa para automatizar seus cálculos tributários. A startup Tributei, já em operação em outros sete Estados, anuncia sua chegada ao RS com a meta de conquistar 100 clientes nos próximos três meses. Sua especialidade é automatizar a substituição tributária do ICMS, que, feita manualmente, toma muito tempo e dá margem a erros. A empresa vê potencial no mercado gaúcho em razão da complexidade tributária do Estado, onde a edição de novas normas supera a média nacional. Além disso, o RS irá alterar, no próximo ano, a alíquota básica do ICMS de 17,5% para 17%. Isso mudará a base de cálculo da maior parte das mercadorias.

Na Alameda Gourmet

Coca-Cola Femsa Brasil entregou uma nova cobertura parcial sobre a Alameda Gourmet, espaço que reúne oito operações gastronômicas no Cais Embarcadero de Porto Alegre com opções para todos os gostos. E instalou uma ativação com a icônica garrafa contour, onde o público poderá fazer fotos com o pôr do sol do Guaíba ao fundo.

20 gerentes bancários

Focada em investidores de alta renda, a Safe Investimentos, com matriz em Caxias do Sul e escritórios em Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Chapecó, no oeste catarinense, está com 20 vagas para assessor de investimentos nas quatro unidades. Gerenciada pela sócia-fundadora Andréia Morello, a marca procura um perfil bem específico: gerentes bancários.

Reparação ambiental

A gaúcha Fras-le firmou parceria com a eureciclo, que atua no rastreamento da cadeia de reciclagem. Pelo acordo, são realizadas medidas de compensação ambiental em valores equivalentes a, no mínimo, 22% do total de embalagens geradas com os produtos das empresas Fras-le, Controil, Fremax e Nakata.

O lançamento do ano

O MiniFruki Guaraná Zero, da Bebidas Fruki, foi destaque na categoria Bebidas como Lançamento do Ano, no Carrinho Agas, premiação realizada nesta segunda à noite. É o sexto ano seguido que marcas da Bebidas Fruki são premiadas em diferentes categorias. A Água da Pedra, também da Bebidas Fruki, foi reconhecida pela quarta vez consecutiva na categoria Melhor Fornecedor de Água Mineral.

Special Day by Cyrela

Em uma proposta comercial diferenciada para envolver a comunidade e atrair clientes, a imobiliária Bridge e a construtora Cyrela, especializadas em imóveis de alto padrão, promovem neste sábado um evento de grande porte, com distribuição de chope, espumante e doces especiais. O Special Day by Cyrela será em frente à sede da Bridge no bairro Bela Vista em Porto Alegre e terá, ainda, condições especiais para a compra de imóveis.

Projeto Swan Cultura

O hotel Swan Tower de Novo Hamburgo inicia nesta quinta-feira (02) a sexta edição do projeto Swan Cultura. O fotógrafo Marcos Quintana apresentará a exposição "Refletindo a História" no piano bar do hotel a partir das 19h30.

Inovação no Cais Embarcadero

Os empresários Josiane Rosa e Júlio Quadros, Vitoria Toledo e Reinaldo Moura inovaram no complexo de restaurantes Cais Embarcadero com a marca Isoj Nikkei Drinks. Ele tem um formato exclusivo: uma cozinha internacional e de personalidade, com uma pitada gaúcha. Josiane e Júlio também são proprietários de outras operações do segmento. A expertise de Vitoria e Reinaldo é no escritório VER Arquitetura Design. É deles o projeto arquitetônico.