Nova atração do Moinhos

O empreendimento Luciana 250, da Wolens, virou atração no Moinhos de Vento. Os apartamentos de 387m2 têm fachada ventilada e área social luxuosa com mobiliários assinados por designers renomados. Não à toa, uma unidade custa mais de R$ 8 milhões. A obra recém entregue já tem 80% das unidades vendidas. Quem frequenta o bairro também saiu ganhando: uma escultura do gaúcho João Bez Batti maior escultor brasileiro vivo fica em frente ao prédio, em uma exposição a céu aberto. O case da Wolens não passou despercebido no Top de Marketing ADVB/RS que premia os melhores do Estado. O primeiro projeto do arquiteto Arthur Casas em Porto Alegre, que fica em uma das ruas mais bonitas da cidade, a Luciana de Abreu, venceu em duas categorias: Construção Civil e Design.

Linha Coleção de Adega

Três grandes vinhos da Família Salton chegam ao mercado com rótulos renovados. É o Salton Desejo (safra 2018), Salton Talento (safra 2018) e Salton Virtude (safra 2019), que carregam, além de quase 90 medalhas em concursos nacionais e internacionais, parte da história da vinícola mais antiga em funcionamento do país. São ícones da Salton compondo agora a nova linha Coleção de Adega.

Pelo calçado sustentável

Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC), de Novo Hamburgo, realiza às 18h desta quarta a última edição do Happy Hour com Tecnologia de 2021, sobre a produção do calçado sustentável com transmissão ao vivo por seus canais digitais no Facebook e Youtube.

A Loucura por Sapatos

Os pavilhões da Fenac em Novo Hamburgo recebem até domingo (5) a tradicional Loucura por Sapatos. A feira reúne diversas marcas e expositores que apresentam lançamentos e ofertas de calçados, bolsa, roupas e acessórios. Em paralelo, acontece o Festival de Cervejas Artesanais, com música ao vivo no happy hour de quinta-feira a domingo.

Agência digital Sicredi

A marca da primeira agência 100% digital de todo o Sistema Sicredi tem a assinatura da Gampi Casa Criativa, de Novo Hamburgo. Seu desafio foi transmitir nela toda a essência, conectividade e dinamismo do novo modelo. Com o nome de Sicredi Pioneira ON é um projeto da Sicredi Pioneira de Nova Petrópolis e outros 21 municípios da Serra.

Transformação digital de empresas

A Exatron de Canoas é participante do Startup Lab da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), que busca startups para construir soluções para acelerar a transformação digital de empresas. A indústria conta com desafios em compras, tecnologias emergentes, gestão industrial, sustentabilidade, logística e marketing.