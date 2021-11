As cidades preferidas

No Brasil e no mundo as pessoas buscam qualidade de vida, localidades menores e custo de vida baixo. Esse movimento tem feito empresas, principalmente franquias de serviços, a mirarem pequenas cidades para crescer. Entre 2015 e 2020, o consumo nas 50 maiores cidades do Brasil subiu perto de 15%. Já nos outros 5.520 municípios, o crescimento foi mais acelerado, de 23%, conforme o IPC Marketing. De olho nisso, a Magis Incorporadora, de Viamão, está em fase de lançamento do Life Residence & Mall, no centro da cidade. O empreendimento, já com 25% comercializados, possui apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, que variam de R$ 200 mil a R$ 400 mil, além de um mall de 17 lojas com estacionamento. A construção, que deve iniciar em 2022, irá criar cerca de 100 postos de trabalho (diretos, indiretos e renda extra).

Ativos da Unicred

A Unicred Porto Alegre acaba de atingir R$ 1,5 bilhão em ativos totais (conjunto de bens e direitos). Este desempenho positivo, aliado aos 90,8% de satisfação dos cooperados e a nota 4,4 (de 5) de NPS (Net Promoter Score), comprova suas estratégias assertivas de crescimento, implementadas nos últimos dois anos, mesmo em período de pandemia.

Produtos para pele

A Dermage, uma empresa especializada em produtos dermatológicos, chega a Caxias do Sul, a partir da visão empreendedora de Thaís Gomes Carrazza e de seu sócio Pedro Faraco Rodrigues. Os empresários têm uma franquia da marca em Porto Alegre há três anos e, conhecendo todo o potencial da marca, escolheram a Serra Gaúcha para expandir o negócio. A Dermage surgiu no Rio de Janeiro há 31 anos e já tem 75 lojas no País.

Nova loja Pompéia

A Lojas Pompéia inaugurou na semana passada, em Blumenau, sua quarta loja em Santa Catarina e a 82° da empresa, com e-commerce, consolidando seu plano de expansão nacional. Ela segue o projeto arquitetônico das demais, com 500 m2, disponibiliza seu mix completo e o exclusivo serviço de consultoria de moda gratuito, além de outros como o cartão Pompéia e a Possibilita.

Medalha de platina

Não é Bronze, nem Prata, nem Ouro. É Medalha de Platina. Com 95 pontos, o Cristofoli Instinto Corte Tinto Safra 2020 é um dos vinhos brasileiros de maior pontuação no Wines of Brazil Awards (WBA), realizado na ViniBraExpo, no Rio de Janeiro. O lote de apenas 1,8 mil garrafas inaugura uma nova fase da gaúcha Cristofoli Vinhos de Família ao investir em vinhos com passagem por barrica de carvalho francês. Ela festeja ainda a conquista de outros 8 prêmios.

A qualidade do sono

Os três estados da região Sul figuram no top 5 de vendas da Emma - The Sleep Company, em busca da qualidade do sono. O colchão dentro da caixa foi o produto mais comprado, gerando um faturamento de R$ 11 milhões para a startup alemã só no primeiro semestre de 2021. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os destaques com tickets médios superiores aos de São Paulo, por exemplo.

Vinhos certificados dos Altos Montes

Doze rótulos de vinhos da Região dos Altos Montes irão receber na próxima quinta-feira, 2 de dezembro, o Certificado de Produto Aprovado para o uso do Selo de Indicação de Procedência Altos Montes Safra 2021. A cerimônia de entrega ocorrerá às 19h, na Escola de Gastronomia da UCS, em Flores da Cunha. Os vinhos certificados foram produzidos por seis vinícolas associadas à Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes: Boscato Vinhos Finos, Cave de Angelina, Luiz Argenta, Vinhos Fabian, Vinhos Viapiana e Vinícola Bebber.