Marca de Porto Alegre

A população de Porto Alegre pode escolher a marca que melhor representa a cidade, através de uma Escuta Pública, até 15 de dezembro, pelo site marcapoa.com.br. São 03 opções, criadas de forma colaborativa por 40 escritórios de design, com as percepções vindas de pesquisas e um workshop com 120 moradores de diferentes bairros, idades, gêneros e classes sociais. O projeto Marca de POA partiu da reunião de escritórios de design da Abedesign e integra o Pacto Alegre. "Nosso propósito é mostrar o design como ferramenta de transformação de pessoas, empresas e sociedade", diz Átila Franco, da Cda Design e diretor regional da entidade. A marca escolhida será mostrada ainda em dezembro e o lançamento oficial no aniversário dos 250 anos da Capital, em março.

O atraso do censo

O atraso de dois anos do IBGE para realizar o Censo Demográfico tem prejudicado os cofres de alguns municípios. Isso ocorre porque o levantamento populacional do órgão serve como base para o repasse do FPM às cidades. O impasse levou prefeitos a entrarem na justiça em busca de uma reclassificação, que lhes daria direito de receber mais recursos do fundo.

Semicondutores

A dependência mundial de meia dúzia de fornecedores de semicondutores localizados na Ásia gerou uma crise sem precedentes na indústria, de modo especial na automotiva, incluída a brasileira, que até hoje entrega com atraso as encomendas. A GM chegou a suspender sua produção em Gravataí por cinco meses. Está na hora do governo brasileiro se mexer, tal como fez Joe Biden dos EUA, que em meados deste ano destinou com o apoio do Senado US$ 275 bilhões para tornar a produção competitiva, sendo 50 bilhões para a automotiva.

Permutas de graça

A maior plataforma de permutas multilaterais do Brasil chegou ao RS, na semana passada. A XporY.com ajuda a alavancar negócios entre empresas de todos os portes e até entre profissionais liberais e autônomos. A inscrição é gratuita e não há cobrança de mensalidade. A XporY.com é ainda a plataforma oficial de permutas do Sebrae no Brasil.

Feirão Limpa Nome

A Serasa realiza o maior Feirão Limpa Nome de todos os tempos até 5 de dezembro, com mais de 100 empresas. É para ajudar a dar o primeiro passo para o recomeço financeiro. Esta edição oferece ainda até 99% de desconto, o inédito auxílio-dívida, criado pela empresa, que pagará R$ 50 na carteira digital da Serasa para quem negociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200, em uma ou várias dívidas somadas via Aplicativo Serasa ou nos Correios.

Mercado da borracha

Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha (ABTB) promove às 17h de hoje pelo app Zoom em parceria com o Sinborsul uma webinar sobre as perspectivas econômicas para o mercado da borracha em 2022 com o economista Igor de Morais. Consultor econômico do Sinborsul, Morais possui pós-doutorado em inteligência artificial pela Universidade da Califórnia.

Imóveis no centro de Gramado

Também em Gramado o mercado imobiliário está aquecido, acompanhando o cenário do País. E, para atender a esta demanda, uma das principais construtoras da região, a PRG está lançando três empreendimentos na área central da cidade, oferecendo 76 unidades residenciais e oito lojas. Um dos empreendimentos o Astro, na rua São Pedro, inspirado nos astros do Festival de Cinema de Gramado, já está com 100% das unidades residenciais comercializadas. Os outros são o Storia perto da Rua São Pedro e o Vista a poucos minutos da Rua Coberta.