Salada orgânica no galeto

Além dos galetos assados na brasa, a polentinha frita e as massas frescas com molhos variados, o Galeto Mamma Mia do empresário Julinho Cavichioni de Gramado é reconhecido pela tradicional salada de radicci com bacon. As hortaliças são orgânicas, cultivadas em três estufas próprias nas terras da família Cavichioni, que pertenciam ao avô paterno de Julinho, na zona rural de Gramado. Cada folha nasce e cresce pelo cultivo hidropônico, sem agrotóxicos, preservando o sabor menos amargo, a maciez e um gosto mais suave. As folhas são distribuídas para 20 operações entre restaurantes, express e delivery, de Porto Alegre, Gramado, Novo Hamburgo e Canoas.

Na adega do Grêmio

O Grêmio Porto Alegrense, que lançou em outubro uma adega e um clube de assinatura de vinhos, junto com o primeiro vinho, denominado 1903 em homenagem à data de sua fundação, apresenta o segundo com o nome de Estrela Dourada em homenagem ao craque Everaldo. E, campeonatos à parte, já anuncia o terceiro para segunda quinzena de dezembro, o Alma e Coração em homenagem à torcida. Os vinhos são das variedades 1. Merlot. 2. Corte Cabernet Sauvignon e Tannat e 3. Corte Merlot, Tannat e Ancelota.

Certificação digital

A empresa caxiense AR Master Sul, especialista em Assessoria Documental e Certificação Digital, aderiu à Black Friday com até 30% de desconto na emissão e renovação de certificados digitais de 22 a 26 deste mês nos postos de Caxias do Sul, Nonoai e Santa Maria.

Energia fotovoltaica

A Ecosul Energias de Nova Petrópolis fez um ranking das oito cidades que mais procuram por energia solar fotovoltaica na empresa. No primeiro lugar está Caxias do Sul (33,45%), seguida de Nova Petrópolis (24,41%), Porto Alegre (8,98%), Gramado (7,98%), Canoas (7,15%), Picada Café (6,86%), Novo Hamburgo (5,91%) e Cachoeirinha (5,26%).

Testes sorológicos

Atento às atualizações do setor, o Laboratório Marques D'Almeida - do grupo CCG Saúde - realizará às 14h de amanhã uma live sobre os testes sorológicos para Covid-19 com a participação do diretor médico, Antônio D'Almeida e mediação da jornalista Martha Becker. É com transmissão ao vivo e gratuita pelo Instagram da empresa.

O consumo de aços planos

O consumo de aços planos no Estado deverá registrar em 2021 sua maior expansão dos últimos seis anos, projeta o presidente da Associação do Aço do RS, José Antonio Fernandes Martins. Nos dois primeiros trimestres deste ano, exemplificou, o incremento de consumo foi superior a 30% sobre igual período de 2020 e os principais indicadores sinalizam para repetição deste desempenho, nos próximos meses, puxado pelos segmentos de máquinas e implementos agrícolas e bens de capital.