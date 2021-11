Natal no Bourbon Country

A Casa Di Babbo, pop up store exclusiva de artigos natalinos que opera no primeiro andar do Bourbon Country, traz as últimas tendências em decoração natalina para o mercado, além de representar a estreia da marca em lojas físicas no varejo. Para este Natal, a marca projeta vender 50 mil bolinhas, 500 árvores de Natal e pelo menos mais de 10 mil itens de decoração, número de vendas previsto só para a unidade do Bourbon Country. A loja também possui cenários natalinos para o público tirar fotos. Os espaços imitam ambientes reais, como um bosque de árvores iluminado e cheio de visgos. A empresa está organizada para receber o público cumprindo todos os protocolos de segurança, com ambientes espaçosos que evitam a aglomeração.

A Unicred no Nordeste

A cooperativa gaúcha Unicred Ponto Capital, que se expandiu em 2020 além das fronteiras gaúchas com uma agência em Recife (PE), acaba de chegar também a Caruaru. Ela leva ao Nordeste sua reconhecida atuação em opções de investimentos, linhas de financiamento, previdência privada exclusiva do sistema, consórcio, cartões e seguros.

Pitch Week startups

O Tecnopuc promove, nos dias 24, 25 e 26 deste mês, a Pitch Week, reunindo startups, empresas, investidores e empreendedores. Serão mais de 12 horas de pitch, com apresentações de 40 startups. O evento acontecerá de forma presencial no Tecnopuc, e será transmitido também pelo canal do YouTube da Pucrs.

Prêmio internacional

A Termolar foi destaque na primeira edição do World Plastic Connection International Award, que contemplou conquistas internacionais do varejo. No World Plastic Connection Development Award, excelência em varejo, e no World Plastic Connection Marketing and Communication Award, pelo investimento em ações internacionais de comunicação.

Black Week em hotéis

Os Hotéis Deville promovem entre 16 e 30 deste mês mais uma edição da Black Week. Desta vez, serão 15 dias concedendo 25% de desconto nas tarifas com café da manhã em todos os hotéis da rede para hospedagens entre novembro de 2021 e março de 2022. Além de Porto Alegre o Deville está em outras seis cidades.

Movimentação de contêineres

A operação da Wilson Sons no Tecon Santa Clara é a que mais movimenta contêineres no Brasil, segundo o anuário da Antaq. Em 5 anos de funcionamento, o terminal fluvial de Triunfo (RS) registrou crescimento médio de 27% ao ano e transportou 196.539 TEU (unidade correspondente a um contêiner de 20 pés) em 1.756 viagens. Sua alta movimentação, integrada ao Tecon Rio Grande, lhe rendeu o Prêmio Porto Brasil 2021 do Ministério da Infraestrutura para as melhores práticas dos portos organizados do País.