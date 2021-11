Black Weeks em imóveis

A Suder Negócios Imobiliários, focada em lançamentos imobiliários de alto padrão, promove até 28 de novembro a "Black Weeks", evento de descontos que devem movimentar um VGV de mais de R$ 10 milhões. O catálogo disponibilizado pela empresa é atualizado diariamente e apresenta imóveis com descontos que ultrapassam os R$ 500 mil. Estão listados desde imóveis para investidores a moradias com três dormitórios, localizados nos bairros mais nobres de Porto Alegre. "O mercado imobiliário não poderia ficar de fora deste momento do ano que é marcado pela possibilidade de excelentes negócios" avalia Diogo Suder, diretor da empresa.

Edição única de vinho

Os fãs de vinhos exclusivos já podem comemorar. A Vinícola Aurora voltou a produzir a linha Edição Única, com garrafas limitadas e numeradas do Viognier 2020, buscando repetir o sucesso do antecessor Riesling Itálico 2014, sem mais exemplares disponíveis na cooperativa. O objetivo da série é elaborar rótulos raros, em pequenos volumes, como o próprio nome diz.

Programa de cursos

A Transcal, empresa de transporte da Região Metropolitana, acaba de finalizar a série de cursos online disponibilizada a seus motoristas através da parceria com a plataforma EAD do SEST SENAT. Desde junho, estiveram à disposição dos colaboradores cursos sobre direção segura para motoristas, condução econômica, pontos críticos em rodovias e atendimento a pessoas com restrição de mobilidades. No total, os módulos somam mais de 140 horas de conteúdo.

Auxiliadora Predial

Depois de inaugurar nova franquia na praia de Atlântida no município de Xangri-lá no segmento de compra e venda, a Auxiliadora Predial, que já operava também em Capão da Canoa, anuncia para breve a abertura de mais duas unidades, Tramandaí e Torres, tornando-se a maior rede imobiliária do litoral gaúcho.

De carona na digital

O avanço da transformação digital no varejo fez o e-commerce crescer quase 80% no primeiro trimestre de 2021, ante igual período de 2020, segundo a ABComm. Pegando carona nesse movimento, a gaúcha WebGlobal tornou-se referência no mercado, captando, filtrando e organizando grandes volumes de dados. E projeta faturar 50% mais até dezembro além de buscar sua expansão para América Latina.

Solidariedade em alta

O Sindicato das Indústrias Químicas do RS (Sindiquim), em parceria com a Braskem, doou mais de duas toneladas de produtos arrecadados com a campanha "Solidariedade dá Química". O Sindiquim dobrou o valor doado por pessoas físicas. Os produtos foram destinados à Defesa Civil do Estado que encaminhou a comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Black Friday em hotéis

A Rede Master Hotéis entra com tudo na Black Friday. Os descontos chegam a 40% em todas as 12 unidades, localizadas em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. As ofertas começam a ser liberadas nesta quinta-feira e terão validade de até um ano após a compra. Assim, quem adquirir diárias durante a Black não sofrerá reajuste caso as tarifas mudem.

Natal nos shoppings Multiplan

Os shoppings da Multiplan no RS - BarraShoppingSul e ParkShoppingCanoas - irão presentear clientes com mais de 30 mil panettones Havanna e sorteios de 2 BMW X1 e 1 Corola Cross até 31 de dezembro. No Barra para R$ 600,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganhará 1 Pannetone Havanna e a cada R$ 300,00 um número da sorte para concorrer a 2 BMW X1. Já no Canoas, com R$ 600,00 em compras, o cliente ganha 1 Panettone Havanna, e um número da sorte para concorrer a um Corola Cross.