Venda de veganos dispara

O veganismo é uma forte tendência entre os consumidores, já percebida também nas grandes redes de supermercados. A UnidaSul, holding que administra o Supper Rissul e Macromix Atacado, viu o movimento disparar, registrando expansão de 187% nas vendas de produtos veganos, entre 2019 e 2020. Nos nove primeiros meses de 2021, o aumento já é de 22% em relação a igual período do ano passado. "Percebemos que é um cliente que já chega na loja informado sobre os produtos e procura só itens específicos da categoria. Uma das medidas que adotamos nas lojas foi concentrar todos os produtos veganos num só local, para facilitar o acesso", explica o gerente de compras do varejo da UnidaSul, Vilson Valcarenghi.

Nova unidade de negócios

Um happy hour nesta quinta, reunindo a cadeia imobiliária, poder público e entidades, marcará a inauguração da nova unidade de negócios e nova gestão da Prolar Imobiliária em Caxias do Sul. É para afirmar a empresa como protagonista também em vendas de imóveis, unindo a área à gestão de condomínios e locação.

O Home Club Gramado

Gramado terá seu primeiro condomínio exclusivo de alto padrão com o conceito de Home Club. O Own Time - Home Club Gramado será o primeiro do Brasil seguindo uma tendência mundial de lifestyle compartilhado. A iniciativa é da incorporadora OwnerInc, administrada em parceria com marcas importantes do setor hoteleiro: Casa Hóteis e ICH Administração de Hotéis, agregando experiência em hospitalidade e gestão patrimonial.

Conexão com a natureza

O projeto terá 24 casas e 40 amplos flats conectados à natureza, em área nobre do Centro de Gramado. As unidades serão vendidas de forma compartilhada e escriturada, flexíveis no uso de tempo, todas podendo usufruir o ano inteiro de um Club House. Os valores variam conforme o período do ano e tipologia, podendo chegar a R$ 1 milhão. A entrega da primeira etapa está prevista para dezembro de 2025 e a expectativa é um VGV superior a R$ 500 milhões

Di Paolo chega a Curitiba

O Galeto Di Paolo chegou nesta quarta-feira a Curitiba, no bairro Jardim Botânico, seguindo com seu plano de expansão e a perspectiva de inaugurar casas nas principais cidades do país. A nova unidade terá capacidade para receber até 200 pessoas, sendo ainda excelente opção para sediar comemorações sociais e empresariais. Di Paolo possui 10 restaurantes focados na sequência de galeto al primo canto, e outros cinco dedicados a pratos expressos.

Retratos da uva e vinho

É hoje o lançamento do livro "Retratos da Uva e Vinho: Memórias da Gastronomia e da Hotelaria" pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) Região Uva e Vinho, com produção de Cristina Nora Calcagnotto e coordenação de pesquisa da turismóloga Paula Nora. São memórias e fatos históricos obtidos em documentos, bibliografias e de campo, além de fotos, em três mil exemplares impressos e disponível de graça em formato virtual.

Indústria de máquinas cresce 30%

A indústria de máquinas e equipamentos deverá fechar o ano com um crescimento de sua receita líquida acima de 30% em relação a 2020. Segundo o vice-presidente da Abimaq-RS, Hernane Cauduro, entre os segmentos com melhor desempenho em 2021, estão os fabricantes de máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias e máquinas para a indústria de transformação. A melhora nas vendas acompanha a leve retomada da economia com a ampliação da vacinação contra a Covid-19, conforme avalia o dirigente.