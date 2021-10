Ciclismo indoor nas alturas

A Cia Athletica do BarraShoppingSul de Porto Alegre vai levar o público a uma aula de spinning especial nas alturas. É no heliponto do Cristal Tower, que fica no 22º andar do prédio, às margens do Guaíba. A 2ª edição do Cia Bike nas Alturas será dia 6 de novembro, sábado, a partir das 8h, e terá a instalação de 30 bikes para a execução de nove master aulas de spinning. Além da vista 360º de Porto Alegre, para a Orla do Guaíba, os participantes poderão gastar as calorias em uma experiência contemplando a paisagem e o pôr do sol. Todos serão testados para Covid-19 antes da aula com apoio da Farmácias São João e do café 3 Coracões, que fará o lançamento do Cappuccino Pronto Power Whey.

As vendas de malas

As vendas de malas retornaram com força neste ano, atesta uma das maiores fabricantes nacionais, a Tonin Malas, de Farroupilha, que acompanha as Soberanas da Festa da Uva em suas viagens pelo Brasil divulgando a feira programada para fevereiro de 2022. A diretora de marketing, Bruna Tonin, está convencida de que irá atingir a meta de crescer 120% no faturamento sobre 2020, englobando todas as linhas de produtos.

Padaria Moderna

A reforma da Padaria Moderna, assinada pela Lubianca Arquitetos, deu a Bagé mais uma opção em gastronomia e conveniência. Foram adicionadas seções de adega, padaria e café. O prédio de 1946 é tombado pela Prefeitura Municipal e foi valorizado na nova marca, que conta agora com o arco, símbolo histórico do espaço.

Sucessão familiar

Os desafios da sucessão em uma empresa estarão em foco no evento presencial do Nexo Governança Corporativa na manhã de 28 deste mês no Hotel Swan Tower, em Novo Hamburgo. No palco, Andrea Kohlrausch, presidente executiva da Bibi Calçados de Parobé (2ª geração) e seu pai Marlin Kohlrausch, presidente do Conselho (3ª geração).

Lucro do espumante

Em apoio à causa do Outubro Rosa, a Casa Valduga destinará neste mês 100% do lucro da venda de cada garrafa do espumante Casa Valduga 130 Brut Rosé pela plataforma da VinumDay à União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama (Unaccam). Em menos de seis meses, a iniciativa criada pela VinumDay já destinou quase R$ 30 mil a entidades beneficentes.

Grupo Herval investe no B2B

Comemorando 62 anos de atividades, o Grupo Herval de Dois Irmãos está investindo em pessoas, ferramentas de gestão e presença digital das suas marcas corporativas, como o Atacado taQi, destinado às empresas. "Com um mix de mais de 40 mil itens, esta empresa vem crescendo dois dígitos no seu faturamento a cada ano", segundo o vice-presidente Carlito Kirschner.