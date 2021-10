O novo Solar dos Pampas

A Flex Construtora e Incorporadora lança em Guaíba/RS o Solar dos Pampas Condomínio Clube. Com investimento de R$ 30 milhões, serão 208 unidades, partindo de R$ 220.575,45, e tendo a possibilidade de 100% de financiamento. O novo empreendimento foi pensado para ressaltar as tradições do RS. Na academia, a frase "Te Puxa Tchê" será escrita em uma das paredes, fazendo ligação da linguagem com a prática de exercícios físicos. No salão de festas, os lustres terão design de roda de carroça, e o salão gourmet receberá acima da bancada um pendente como se fosse um caibro. Já na parte externa do prédio, um ambiente com fogo de chão ganhará bancos de madeira em volta, para que as pessoas se reúnam e aproveitem o local.

Consumo de açúcar

A pandemia de Covid-19 alterou vários hábitos entre os brasileiros, afetando sobretudo os que passaram a trabalhar home office. Entre eles, um aumento de 7% no consumo de açúcar, conforme pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. A OMS recomenda que no máximo 10% das calorias diárias devem vir do consumo de açúcar, ou 10 colheres de chá.

Assinatura de vinhos

A Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo, assume a primeira posição na importação de vinhos no Brasil. Dados da Ideal Consulting, consultoria especializada no mercado do setor, revelam que, em agosto, a Wine, junto com a Cantu, ultrapassou a Concha y Toro e atingiu mais de US$ 31 milhões de FOB (frete pago pelo importador).

Negócio em 54 horas

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) será sede do Techstars Startup Weekend das 17h de sexta-feira, dia 22 deste mês às 20h de domingo, dia 24, no TecnoUCS. Organizado pela UCS iNOVA, o evento propõe aos participantes o desafio de montar um modelo de negócio inteiro, a partir do zero, em apenas 54 horas.

CPFL no State Grid

A CPFL, que acaba de assumir o controle da CEEE-T, integra a State Grid, estatal chinesa, a segunda maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong. Ela assumiu o controle da CPFL em janeiro de 2017 e detém hoje 83,7% de seu capital.

A doação de brinquedos

O Dia das Crianças foi especial para 260 pequenos da Associação Criança Feliz e abrigo Estrela Guia, de Caxias do Sul, para as quais a Protec Gestão de Condomínios, de Flores Cunha, e atuação em outras 14 cidades do gaúchas e São Paulo, levou brinquedos educativos, materiais escolares e algodões-doces. A Protec esteve ainda nos dias 10 e 12 de outubro em quatro condomínios administrados por ela em Flores da Cunha e Campo Bom, levando outros mil brinquedos.