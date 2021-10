Cheia de projetos aos 40 anos

Com atuação em Porto Alegre, a construtora e incorporadora familiar GC Engenharia completa 40 anos, tendo executado mais de 50 empreendimentos na cidade desde 1981. Focada no segmento alto padrão, acaba de entregar prédios exclusivos: o Raro Bela Vista, na Rua Jaraguá, em frente à praça da Encol, e o PW 56, na Rua Pedro Weigartner, ao lado do Parcão. Atualmente, executa as obras do condomínio horizontal de 40 casas Reserva San Mateo, para entrega em junho de 2023. E prepara ainda dois lançamentos para 2022, no Três Figueiras e Petrópolis. Fundada pelo sócio-diretor Paulo Vanzetto Garcia, a GC tem no quadro societário seus filhos Rafael e Fernanda Garcia. Rafael é diretor de incorporação, para novos negócios e comercial e Fernanda é engenheira à frente do planejamento e controle de projetos.

Destilaria premiada

A destilaria Weber Haus de Ivoti (RS) conquistou 13 medalhas com produtos da marca e outras bebidas da empresa na 20ª edição do Concurso Vinhos e Destilados do Brasil 2021, que tem como objetivo enaltecer marcas nacionais e mostrar seu empenho em produzir bebidas de qualidade. A marca conquistou ainda pelo 7º ano o Prêmio Exportação da ADVB-RS.

Ar condicionado

O "top três" em consumo de energia doméstica são os aparelhos de ar condicionado, chuveiros elétricos e ferros de passar roupa. Por isso, os prédios que investem em estratégias de ventilação e isolamento térmico conseguem reduzir em até 60% o uso do ar condicionado, lembra Caio Castro, sócio-diretor do iCities, hub para cidades inteligentes.

O Gestão Digital

Acaba de ser lançado o Gestão Digital, de Ellen Salomão, primeiro livro voltado só para discutir a gestão de empresas que nasceram no ambiente digital ou irão migrar para ele.

Doações da Unicred

O Instituto Unicred RS realizou uma nova ação social que resultou em doações a três entidades assistenciais gaúchas: para a Vivendo o Amor, que recebeu mesas e cadeiras de sua sede; para a ONG ViaVida, que foi beneficiada com móveis diversos, e para a unidade do Projeto Pescar da Procempa, que ganhou equipamentos de informática para as aulas práticas.

A volta da Feira do Livro

Com o tema Para Ler um Novo Mundo a Feira do Livro de Porto Alegre volta - já em sua 67ª edição - no dia 29 deste mês a 15 de novembro ao coração da Praça da Alfândega em formato híbrido. Confirmado o patrocínio da Petrobrás, que apoia a Área Infantil dedicada à primeira infância, como também do Banrisul. Mas, a Câmara Rio-Grandense do Livro ainda busca mais patrocinadores pela Lei Rouanet e está inscrevendo o projeto na Lei de Incentivo à Cultura RS.