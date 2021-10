Visitas à Cave Miolo

O patrimônio de 32 safras da Vinícola Miolo, do Vale dos Vinhedos, está engarrafado e guardado numa sala subterrânea de pouco mais de 10 metros quadrados. Permanecendo fechada praticamente durante todo o ano, a Cave da Família Miolo guarda muito mais do que vinho. São exemplares de safras espetaculares, vinhos que marcaram épocas, rótulos que seguem fazendo história. É neste local que a empresa lança mais uma experiência enoturística: o roteiro DOVV Vinhos, onde grupos de apenas oito pessoas poderão degustar os vinhos com Denominação de Origem Vale dos Vinhedos: Miolo Lote 43, Miolo Merlot Terroir, Miolo Cuvée Giuseppe Cabernet Sauvignon / Merlot e Miolo Cuvée Giuseppe Chardonnay.

Supermercado online

A pesquisa "Consumo Online" da CNDL e SPC Brasil mostrou que 91% dos brasileiros afirmam ter comprado pela internet em 2020 ante 86%, em 2019. E nos supermercados a proporção foi de 30,3% ante 9,2%. A maioria de 41% atribuiu esta última expansão à conveniência e 39% ao preço baixo.

O CCG Saúde é Rosa

O CCG Saúde irá promover ao longo deste mês diversas atividades na campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Além de iniciativas envolvendo o Hospital Humaniza, que atende pacientes oncológicos, ele prevê vídeos e conteúdos nas redes sociais e parcerias estratégicas com a plataforma Grillo e o Projeto Camaleão.

Dicas sobre negócios

Um dos principais nomes do empreendedorismo no País, a presidente da área de Investimentos da Atom Participações SA, Carol Paiffer, participa neste sábado do Seminário Lide no CIC de Bento Gonçalves. Reconhecida como jurada do reality show Shark Tank, ela dará dicas para novos empreendedores obterem sucesso em seus negócios.

Tampinhas no metrô

O Metrô de São Paulo inicia coletas de tampas plásticas junto ao Tampinha Legal, maior programa de caráter educativo em economia circular de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América Latina. O lançamento será hoje alusivo aos 5 anos do programa que, desde 2016, gerou R$ 1,5 milhão para as mais de 340 entidades assistenciais participantes.

O crescimento dos games

A pandemia provocou maior interesse do público para a experiência digital e, em especial, aos games, conforme conclusão da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia da PwC. Nesse atual cenário, os usuários migraram para plataformas on-line e os jogos usufruíram de grande destaque, criando um potencial mercado com muitas chances de expansão. É previsto que o segmento ultrapasse, pela primeira vez, a casa de R$ 1 bilhão em investimentos em 2021, aumento de 18% sobre o ano anterior, e cresça 12% ao ano até 2025.